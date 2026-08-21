Dal 26 al 30 agosto 2026, la città di Alghero si prepara ad accogliere la quarta edizione dell'Open Riviera del Corallo, l'evento di punta per gli appassionati di padel. Organizzata dall'ASD Ball Don't Lie, questa manifestazione sportiva ha visto una crescita significativa nelle sue prime tre edizioni, affermandosi come un appuntamento imperdibile nel calendario estivo sardo. Per cinque intense giornate, i campi algheresi diventeranno il palcoscenico di sfide emozionanti, coinvolgendo un'ampia varietà di giocatori e giocatrici, dai professionisti ai dilettanti, tutti uniti dalla passione per questo sport in rapida ascesa.

Dettagli della manifestazione e categorie in gara

Il torneo si distingue per un montepremi complessivo di 4.350 euro, un incentivo significativo distribuito tra le diverse categorie in gara. Il programma è stato attentamente strutturato per garantire sia l'agonismo di alto livello sia una partecipazione inclusiva. Sono previsti il tabellone Open Maschile e Femminile, le categorie di 3ª/4ª Fascia Maschile e Femminile e le competizioni TPRA Maschile, Femminile e Misto. Questa formula versatile permette di bilanciare la sfida per i campioni con l'opportunità di gioco per un pubblico più ampio, promuovendo la crescita del movimento padelistico locale e regionale. Ad Alghero sono attesi alcuni dei migliori interpreti del padel sardo, pronti a misurarsi con giocatori di talento provenienti da diverse regioni italiane, garantendo uno spettacolo sportivo di grande qualità.

Partecipazione e risultati precedenti

L'Open Riviera del Corallo ha già dimostrato la sua forza e attrattiva nelle edizioni passate. In particolare, l'edizione del 2025 ha registrato un successo straordinario, superando la soglia dei 200 partecipanti. Questo dato conferma il progressivo consolidamento della manifestazione come uno degli eventi più attesi e seguiti nel calendario estivo del padel sardo. La ASD Ball Don't Lie, con la sua visione e un'organizzazione meticolosa, si impegna costantemente a mantenere un elevato standard tecnico, attirando atleti di calibro da tutta Italia. L'evento si configura così come un cruciale punto di riferimento per il padel in Sardegna, offrendo una preziosa occasione di confronto tra il movimento isolano e le realtà sportive più dinamiche del resto del Paese, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione di questa disciplina.