Il borgo di Pacentro si prepara a vivere un'edizione 2026 della storica Corsa degli Zingari che promette di essere un crocevia tra tradizione secolare, innovazione dinamica e una rinnovata visibilità nazionale. L'annuncio evidenzia come il pittoresco centro abruzzese stia allestendo un fine settimana ricco di appuntamenti, che includono una significativa novità sportiva e un articolato progetto culturale, pensati per valorizzare il territorio e la sua profonda identità.

Il debutto del Trail degli Zingari: sport e natura

La principale novità dell'edizione 2026 è il lancio del “Trail degli Zingari”, in programma per sabato 5 settembre.

Si tratta di una stimolante gara podistica competitiva che offrirà due diverse distanze – 16 km e 25 km – per soddisfare atleti di ogni livello. Il percorso si snoderà attraverso gli affascinanti sentieri montani del Morrone e della Maiella, garantendo ai partecipanti un'esperienza immersiva nella natura incontaminata e mettendo in risalto la bellezza selvaggia e suggestiva del paesaggio abruzzese. Questa iniziativa non solo promuove lo sport all'aria aperta, ma contribuisce anche a valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio di Pacentro.

La storica Corsa degli Zingari: fede, sfida e identità

Domenica 6 settembre sarà il giorno della tradizionale Corsa degli Zingari, il cuore pulsante degli eventi pacentrani.

Questa manifestazione devozionale, profondamente sentita e dedicata alla Madonna di Loreto, vede decine di uomini affrontare a piedi nudi un percorso estremamente impervio. La partenza avviene dalla suggestiva Pietra Spaccata, situata sul Colle Ardinghi, e prosegue attraverso boschi fitti, pietraie scoscese e l'attraversamento del torrente Vella, fino a culminare nella venerata Chiesa della Madonna di Loreto. L'evento è preceduto, poche ore prima, dalla Corsa degli Zingarelli, una versione dedicata ai bambini che permette anche ai più giovani di partecipare e perpetuare questa antica usanza, rafforzando il legame con la comunità e le sue radici.

"Correre nella Storia": un progetto culturale diffuso

Accanto agli appuntamenti sportivi, l'edizione 2026 propone il progetto culturale “Correre nella Storia”. Questa rassegna diffusa è concepita per esplorare e approfondire le molteplici sfaccettature della Corsa degli Zingari e del contesto storico-antropologico in cui essa si inserisce. Il programma include incontri tematici, mostre fotografiche e documentarie, conferenze con esperti e approfondimenti che mirano a rafforzare il valore identitario della manifestazione. L'iniziativa si prefigge inoltre di promuovere un turismo culturale e sostenibile, invitando i visitatori a scoprire non solo l'evento, ma anche la ricchezza storica e le tradizioni del borgo di Pacentro.

Un patrimonio di fede, folclore e comunità

La Corsa degli Zingari rappresenta una delle tradizioni popolari più antiche e suggestive dell'Abruzzo, un evento che riesce a coniugare in modo unico fede profonda, devozione sincera, un forte senso di identità comunitaria e una spettacolarità che cattura l'attenzione. L'edizione 2026 conferma la chiara volontà di Pacentro di valorizzare il proprio patrimonio immateriale, un tesoro di storia e cultura tramandato di generazione in generazione. L'organizzazione dell'evento mira a coinvolgere attivamente istituzioni locali e nazionali, associazioni del territorio e un vasto pubblico, consolidando il ruolo della corsa come simbolo di un'intera comunità.

Radici storiche e dettagli della Corsa

Questa singolare manifestazione, che si svolge ogni prima domenica di settembre, è un omaggio alla Madonna di Loreto. Gli "Zingari", i coraggiosi partecipanti che affrontano la corsa a piedi nudi, percorrono un tracciato montano estremamente impegnativo. Al loro arrivo alla chiesa, i primi due classificati vengono tradizionalmente premiati con un palio di stoffa, simbolo di vittoria e onore, e un riconoscimento in denaro. La Corsa degli Zingari, preceduta dalla Corsa degli Zingarelli per i più piccoli, si inserisce in un contesto di profondo valore identitario e culturale, le cui radici affondano saldamente nella devozione popolare e nella ricca storia locale di Pacentro, rendendola un appuntamento imperdibile e un'espressione viva di un'eredità millenaria.