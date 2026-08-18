Amanda Anisimova ha siglato una rimonta spettacolare contro Alexandra Eala nel terzo turno del Cincinnati Open, assicurandosi un posto negli ottavi di finale. L'incontro, il primo tra le due tenniste, si è concluso con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2 a favore della statunitense, che ha saputo ribaltare l'iniziale svantaggio di un set.

La sfida, disputata sulla Stadium Court di Cincinnati, è stata caratterizzata da brevi interruzioni dovute alla pioggia e si è protratta fino a tarda notte, concludendosi poco prima dell'una. Eala, ventunenne e attuale tennista filippina con il ranking più alto nella storia, aveva mostrato grande determinazione nella fase iniziale.

Tuttavia, Anisimova, ventiquattrenne, ha progressivamente preso il controllo del match, decisiva la rottura del servizio dell'avversaria negli ultimi tre turni di battuta.

Anisimova: la rimonta e le sue parole

Con questa vittoria, Anisimova non solo eguaglia il suo miglior risultato di sempre a Cincinnati, ma registra anche il suo 36° successo in carriera contro una giocatrice Top 20. La sua capacità di mantenere la calma nei momenti cruciali è stata evidente, portandola a vincere gli ultimi quattro giochi del secondo set e dieci degli ultimi dodici complessivi.

"Alex è una grande giocatrice e una vera combattente, quindi sapevo che sarebbe stata una partita molto dura", ha dichiarato Anisimova al termine dell'incontro.

Ha poi aggiunto, esprimendo soddisfazione per la sua performance: "Sono davvero orgogliosa di questa prestazione, per essere riuscita a trovare una soluzione e spingermi oltre nei momenti cruciali. Sono molto felice di come sono riuscita a ritrovare il mio tennis e a lottare".

Un momento di leggerezza durante la partita ha visto le telecamere riprendere Anisimova mentre beveva una bevanda energetica. La tennista ha poi chiarito che si trattava di una Red Bull, scherzando sull'orario avanzato: "C'era molto sostegno per me stasera, lo apprezzo molto perché... so quanto Alex sia amata, e a ragione. Ne avevo bisogno, visto che era oltre il mio orario di andare a dormire".

Il percorso di Eala e il prossimo ostacolo per Anisimova

Per Alexandra Eala, questa sconfitta segna la fine di una impressionante serie di cinque vittorie consecutive contro giocatrici della Top 10. La filippina, che quest'estate ha trionfato al DC Open e sta vivendo la sua migliore stagione in carriera, si ferma così al terzo turno del torneo di Cincinnati.

Anisimova si prepara ora ad affrontare un'altra sfida di alto livello contro Linda Noskova, la recente vincitrice di Wimbledon. "Un'altra grande giocatrice, appena reduce da un titolo Slam, quindi sta giocando un ottimo tennis, ma stasera voglio solo godermi questa vittoria", ha commentato Anisimova, guardando al prossimo impegno.

Il pubblico di Cincinnati ha offerto un notevole supporto a entrambe le atlete, con il tifo per Anisimova che si è intensificato nei momenti decisivi, contribuendo a spingerla verso la vittoria e a proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo.