Dopo due rinvii dovuti al maltempo, Piazza del Campo torna oggi, martedì 18 agosto, a essere il cuore pulsante del Palio dell'Assunta. La storica Carriera vedrà sfidarsi dieci Contrade per la conquista del Drappellone, in una delle manifestazioni più sentite e radicate nella tradizione senese. L'evento, inizialmente previsto per domenica 16 agosto, rinnova una secolare tradizione fatta di storia, identità, rivalità e passione.

Le dieci Contrade in gara sono Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Saranno tre i giri sul tufo che decreteranno la vincitrice, la quale si aggiudicherà il Drappellone realizzato dall’artista romena Teodora Axente.

L'appuntamento cruciale è fissato per le ore 19, quando i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà per l'attesissima corsa.

Il programma della giornata è intenso: alle ore 15 e 15.30 sono previsti gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso. Alle 16.10 avrà inizio lo sgombero della pista, seguito alle 16.45 dalla sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Infine, alle 16.50, avverrà l'ingresso in Piazza del Campo del suggestivo Corteo Storico.

Il ritorno di Scompiglio e la sfida della Chiocciola

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione c'è Jonatan Bartoletti, conosciuto come Scompiglio, che fa il suo ritorno al canape dopo aver saltato il Palio di luglio. Per il fantino pistoiese si tratta della sua trentaquattresima carriera, un traguardo che evidenzia la sua profonda esperienza nella manifestazione.

La Contrada della Chiocciola ha riposto la sua fiducia in Bartoletti con un obiettivo chiaro: interrompere un digiuno di vittorie che perdura dal lontano 1999. Sono ben ventisette anni che il rione di San Marco attende di tornare a festeggiare un Palio.

Questa sarà la sesta volta che Scompiglio vestirà i colori della Chiocciola, montando il cavallo Arestetulesu. Una scelta che testimonia la grande fiducia riposta in un fantino che ha sempre corso con determinazione in Piazza del Campo e che oggi si gioca una delle occasioni più significative della stagione.

Palio dell'Assunta: tradizione e visibilità televisiva

Il Palio dell'Assunta non è solo una competizione, ma un evento che coinvolge l'intera città di Siena, rinnovando ogni anno una tradizione secolare intrisa di storia, identità e accesa rivalità tra le Contrade.

L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su La7 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web della stessa emittente. Questa ampia copertura mediatica consente a un vasto pubblico di seguire ogni momento della manifestazione, mantenendo vivo l'interesse per una delle competizioni più antiche e affascinanti del panorama italiano.

Il Palio di Siena continua a rappresentare un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, grazie alla partecipazione di fantini di grande esperienza e al coinvolgimento appassionato delle Contrade, che ogni anno rinnovano la loro sfida sul tufo di Piazza del Campo.