Si accendono le luci sull'asfalto dell'Ohio per un ottavo di finale di grande interesse al WTA di Cincinnati. A sfidarsi, mercoledì 19 agosto, saranno la romena Sorana Cirstea e la stella di casa Jessica Pegula. In palio c'è un posto nei quarti di finale di uno dei tornei più prestigiosi sul cemento americano, tappa fondamentale in preparazione degli US Open. Per Pegula, numero 3 del mondo, si tratta di un'occasione per consolidare il suo status e dare continuità ai suoi ottimi risultati sulla superficie prediletta. Per Cirstea, attuale numero 19 del ranking, la partita rappresenta invece una grande opportunità per un'affermazione di prestigio e per continuare la sua ascesa in classifica, dimostrando di poter competere alla pari con le migliori giocatrici del circuito.

Pegula favorita, ma Cirstea ha le armi per sorprendere

Le quote offerte dai principali bookmaker delineano uno scenario piuttosto chiaro, indicando in Jessica Pegula la netta favorita per la vittoria finale. 10Bet quota il successo dell'americana a 1.30, mentre la vittoria di Sorana Cirstea è data a 3.40. Sulla stessa linea si posizionano WilliamHill e Betfair, con quote rispettivamente di 1.33 e 3.30 per Pegula, e 3.40 per la Cirstea. Questa valutazione non sorprende, considerando il ranking, con ben 16 posizioni a separare le due atlete. Il cemento americano è il terreno di caccia preferito di Pegula, dove il suo gioco solido da fondo e la sua capacità di anticipo si esprimono al meglio. Il fattore campo, con il pubblico di Cincinnati che sarà quasi interamente schierato dalla sua parte, gioca a suo favore.

Cirstea veste dunque i panni della sfavorita, ma la sua quota suggerisce che non è affatto data per spacciata. Il suo tennis potente e aggressivo ha le armi per scardinare le certezze di chiunque, e se troverà la giornata giusta, potrebbe trasformare il pronostico in una sorpresa.

Analisi statistica: due percorsi diversi verso l'ottavo di finale

Lo stato di forma delle due giocatrici, analizzato attraverso le statistiche dei loro ultimi incontri, rivela due percorsi diversi per approdare a questo ottavo di finale. Jessica Pegula arriva dalla solida vittoria in due set (7-5, 6-2) contro Emma Navarro. L'americana ha mostrato grande concretezza, mantenendo una percentuale di prime di servizio del 61% e vincendo il 69% dei punti quando la prima era in campo.

Ha concesso ben 9 palle break all'avversaria, ma è riuscita a salvarne 7, un chiaro segnale di tenuta mentale. Si è dimostrata letale in risposta sulla seconda di servizio avversaria, conquistando il 65% dei punti. Con 4 ace e solo 3 doppi falli, il suo bilancio al servizio è stato positivo e controllato.

Dall'altra parte della rete, Sorana Cirstea ha avuto un cammino più insolito, superando il turno precedente grazie al ritiro di Anna Kalinskaya quando il punteggio era di un set pari. Le statistiche di quel match interrotto offrono spunti interessanti sul suo gioco. La romena ha mostrato il suo volto più aggressivo, mettendo a segno ben 9 ace ma commettendo anche 5 doppi falli. La sua prima di servizio è stata un'arma devastante, con una straordinaria percentuale del 79% di punti vinti (37 su 47).

Al contrario, la seconda palla è apparsa estremamente vulnerabile, fruttandole solo il 37% dei punti. Questa dicotomia sarà la chiave del suo match: dovrà massimizzare l'efficacia della prima per non esporsi agli attacchi di una ribattitrice solida come Pegula. In risposta, Cirstea è stata molto efficace, convertendo 7 delle 12 palle break ottenute, dimostrando di saper cogliere le occasioni.

Ranking e precedenti: la sfida tra solidità e potenza

Il divario in classifica tra le due giocatrici è uno degli elementi centrali nell'analisi del match. Jessica Pegula occupa stabilmente la posizione numero 3 del ranking WTA con 6680 punti. La sua classifica riflette una continuità di rendimento ad altissimi livelli.

Giocare in casa da top 3 comporta una notevole pressione, ma anche il grande sostegno del pubblico. Sorana Cirstea, invece, si presenta a Cincinnati da numero 19 del mondo, con 2502 punti e un trend di classifica in crescita. La sua posizione testimonia una seconda giovinezza tennistica, frutto di un lavoro che le ha permesso di tornare a competere con costanza nell'élite del tennis femminile. Per lei, una vittoria contro una top 3 come Pegula non sarebbe solo un risultato di prestigio, ma anche un'iniezione di fiducia e punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente alla top 15.

La partita si preannuncia come un affascinante scontro tattico. Per avere una chance di vittoria, Sorana Cirstea dovrà necessariamente impostare il gioco su ritmi alti, cercando di abbreviare gli scambi e di comandare con il servizio e il dritto.

Sarà fondamentale per lei rischiare, anche a costo di commettere qualche errore in più, per evitare di farsi irretire nella ragnatela di Jessica Pegula. L'americana, dal canto suo, cercherà di fare esattamente il contrario: prolungare gli scambi, muovere l'avversaria e attendere l'errore, sfruttando la sua maggiore regolarità e la sua capacità di contrattacco. Un elemento decisivo sarà la seconda di servizio di Cirstea: se Pegula riuscirà ad attaccarla sistematicamente, il match si metterà in discesa per lei. Ci si attende dunque una battaglia di nervi e di stili, dove la potenza della romena si scontrerà con la solidità tattica dell'americana.