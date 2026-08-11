Un trionfo indimenticabile per l'Italia agli Europei di atletica leggera di Birmingham. Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’oro nella finale dei 5 000 metri, affermandosi come protagonista assoluta. La sua vittoria è stata accompagnata da un altro eccezionale risultato azzurro: Micol Majori ha infatti ottenuto una splendida medaglia di bronzo, completando un podio di grande prestigio per l'Italia. La medaglia d'argento è stata assegnata alla talentuosa atleta spagnola Marta García.

L'Impresa di Nadia Battocletti nei 5 000 metri

La finale dei 5 000 metri ha visto Nadia Battocletti dominare la scena con una prestazione impeccabile.

L'atleta italiana si è imposta con determinazione, confermando il suo ruolo di specialista di riferimento a livello europeo per questa distanza. La sua gara è stata caratterizzata da una gestione tattica esemplare e da una progressione finale che non ha lasciato scampo alle avversarie. Questo successo le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio, consolidando la sua reputazione e regalando all'Italia un oro di grande valore in una delle discipline più attese degli Europei di atletica leggera.

Un Podio Storico per l'Italia

Il podio femminile dei 5 000 metri agli Europei di Birmingham ha offerto uno spettacolo memorabile. Alle spalle della campionessa Nadia Battocletti, la spagnola Marta García ha dimostrato grande tenacia, assicurandosi la medaglia d’argento dopo una gara combattuta.

A coronare la giornata trionfale per l'Italia, Micol Majori ha saputo conquistare la medaglia di bronzo, piazzandosi in terza posizione. Questo risultato rappresenta una prestigiosa affermazione per l'atleta azzurra e sottolinea la forza del movimento italiano nel mezzofondo continentale, con due atlete sul podio.