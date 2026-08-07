La prima giornata dei 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, dedicata alle competizioni maschili, si è svolta al Mortgage Matchup Center di Phoenix. L'evento, che prevede gare junior e senior giovedì e sabato, ha già messo in luce alcuni dei più promettenti talenti della ginnastica artistica nazionale.

Nella divisione junior 17, Hunter Egan della palestra Cypress ha conquistato la vetta della classifica all-around con un punteggio di 76.306. Ha superato di misura London Norris di GymTek, che ha ottenuto 76.261 punti, con un distacco minimo di soli 0.045.

Al terzo posto si è classificato Jake Wazolek di EVO, con quasi tre punti di ritardo dai primi due.

Infortunio per Jakson Kurecki

Un momento di apprensione ha segnato la seconda rotazione della gara: Jakson Kurecki, campione in carica della categoria junior 16 e ora in competizione nella divisione junior 17, è stato costretto ad abbandonare. L'atleta ha avuto un problema durante l'esecuzione del Kas 1.5 al volteggio, atterrando in modo impreciso e manifestando dolore alla gamba. Dopo essere stato assistito dallo staff medico, Kurecki è stato accompagnato fuori dal campo di gara in sedia a rotelle.

La divisione junior 16 ha visto il dominio di Elijah Connor di EVO, che ha ottenuto un impressionante punteggio di 80.052.

Alle sue spalle, Bo McCrea di Lakeshore si è classificato secondo con 77.220 punti, mentre William Rebar, ginnasta allenato da Coach Patty, ha completato il podio con 76.491 punti.

Programma e Copertura Televisiva

Le competizioni proseguiranno sabato con la seconda giornata di gare, che vedrà impegnati sia i ginnasti junior sia i senior. Le sessioni junior sono in programma alle 10:30 (ora locale), seguite dalle sessioni senior alle 16:30. Per gli appassionati, tutte le gare junior saranno trasmesse gratuitamente in streaming live sul canale YouTube di USA Gymnastics.

Le sessioni senior, invece, saranno disponibili su NBC Sports Network/NBC e in streaming su Peacock per il pubblico residente negli Stati Uniti.

Una buona notizia per gli spettatori internazionali è la disponibilità di un feed gratuito su YouTube di USA Gymnastics, garantendo così una copertura globale dell'evento. La piattaforma ufficiale della manifestazione fornirà inoltre aggiornamenti in tempo reale su punteggi e classifiche, permettendo di seguire ogni fase della competizione.

La seconda giornata si preannuncia ricca di emozioni, con i migliori ginnasti pronti a sfidarsi per i titoli nelle rispettive categorie, promettendo uno spettacolo di alto livello per tutti gli amanti della ginnastica artistica.