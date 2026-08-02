L'attesa è quasi finita per il primo turno dell'ATP di Montreal, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito tennistico maschile. Sul cemento canadese si sfideranno l'argentino Camilo Ugo Carabelli e il britannico Cameron Norrie. Il match, valido per i sessantaquattresimi di finale del Master 1000, è in programma per lunedì 3 agosto alle ore 14:00. L'incontro rappresenta un test significativo per entrambi i giocatori: Norrie cerca di ritrovare la continuità ad alti livelli su una superficie che in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni, mentre Carabelli, specialista della terra battuta, ha l'opportunità di misurarsi in un contesto di elite su un terreno a lui meno congeniale.

In palio non c'è solo l'accesso al secondo turno, ma anche punti pesanti per consolidare la propria posizione nel ranking mondiale in vista della volata finale verso gli US Open.

Norrie nettamente favorito: le quote parlano chiaro

Le quote offerte dai principali bookmaker internazionali disegnano un quadro molto chiaro, indicando Cameron Norrie come il favorito indiscusso per la vittoria finale. Si nota una convergenza quasi unanime sul potenziale esito del match. 10Bet e Betfair quotano la vittoria del britannico a 1.22, mentre WilliamHill si assesta su una quota leggermente superiore, a 1.25. Queste cifre riflettono un'altissima probabilità di successo attribuita a Norrie, stimata intorno all'80-82%.

Al contrario, una vittoria di Camilo Ugo Carabelli è considerata un'impresa ardua. Le quote per il successo dell'argentino oscillano infatti tra il 3.75 di Betfair e il 4.00 di 10Bet e WilliamHill. Il pronostico pende nettamente dalla parte del tennista britannico, la cui esperienza e adattabilità al veloce dovrebbero fare la differenza.

Stato di forma e dettagli tecnici: Norrie reduce da una semifinale, Carabelli da un ko

Lo stato di forma dei due giocatori, analizzato attraverso le loro ultime uscite, sottolinea ulteriormente il divario tecnico sulla superficie dura. Cameron Norrie arriva a Montreal reduce dalla semifinale raggiunta all'ATP di Los Cabos, un torneo disputato proprio sul cemento.

Nonostante la sconfitta in tre set contro Denis Shapovalov (6-3, 5-7, 6-4), la sua prestazione ha mostrato segnali incoraggianti. Statisticamente, Norrie ha faticato con la prima di servizio, mettendone in campo solo il 49%, ma quando è entrata ha ottenuto il 67% dei punti. Un dato molto solido è la resa con la seconda di servizio, con cui ha vinto il 57% dei punti. Tuttavia, ha palesato una certa sterilità nelle occasioni importanti, convertendo solo 2 delle 11 palle break a sua disposizione. I 6 doppi falli sono un altro neo in una partita comunque combattuta, in cui è riuscito a vincere l'80% dei suoi game di servizio.D'altra parte, Camilo Ugo Carabelli si presenta all'appuntamento canadese dopo una sconfitta al primo turno dell'ATP di Estoril, torneo giocato sulla terra battuta.

La partita persa contro Titouan Droguet (6-0, 3-6, 6-4) ha evidenziato criticità che sul cemento potrebbero essere amplificate. L'argentino ha servito con appena il 47% di prime, vincendo solo il 59% dei punti quando la prima era in campo e un preoccupante 41% con la seconda. Questa debolezza al servizio lo ha portato a salvare solo 1 palla break su 7 concesse, vincendo appena il 50% dei propri turni di battuta. Sebbene sia stato più cinico in risposta, convertendo 4 break point su 8, la sua incapacità di difendere il proprio servizio su una superficie lenta è un campanello d'allarme in vista di una sfida sul cemento contro un giocatore del calibro di Norrie.

Ranking e precedenti: esperienza a confronto

La classifica mondiale ATP conferma la distanza tra i due contendenti. Cameron Norrie occupa attualmente la posizione numero 39 del ranking, con 1165 punti. Il britannico, ex top 10 e vincitore di un Master 1000 (Indian Wells 2021), possiede un bagaglio di esperienza enorme a questo livello. Camilo Ugo Carabelli, invece, si trova alla posizione numero 75, con 790 punti. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente nel circuito Challenger e in tornei ATP 250 su terra battuta. La differenza di 36 posizioni nel ranking rappresenta un divario sostanziale in termini di abitudine a giocare partite di questa caratura. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori, un fattore che aggiunge un pizzico di incertezza, sebbene il contesto generale favorisca ampiamente Norrie.

La sfida tattica si preannuncia interessante, con due stili di gioco che si confronteranno per la prima volta. Carabelli cercherà di allungare gli scambi e di sfruttare la sua resistenza da fondocampo per mettere in difficoltà il ritmo di Norrie. Tuttavia, il passaggio dalla terra al cemento richiede un adattamento notevole in termini di tempismo sulla palla e di spostamenti. Dall'altra parte, Norrie potrà fare affidamento sul suo dritto anomalo e sulla solidità del suo rovescio per comandare il gioco, cercando di abbreviare i punti. L'efficacia del servizio del britannico sarà una delle chiavi principali del match: se riuscirà a trovare una buona percentuale di prime, la strada verso la vittoria dovrebbe essere in discesa.