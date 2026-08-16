Si conclude precocemente l'avventura di Luciano Darderi al prestigioso Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italo-argentino, attualmente posizionato al numero venti del ranking ATP, ha subito una sconfitta in due set contro l'australiano Rinky Hijikata, numero novantacinque della classifica mondiale, con un punteggio finale di 6-4, 6-2.

L'andamento del match

L'incontro si è risolto in favore di Hijikata con due parziali netti, evidenziando una prestazione dominante da parte dell'australiano. Darderi non è riuscito a trovare le necessarie contromisure per contrastare il gioco dell'avversario, cedendo il primo set per 6-4 e il secondo con un più marcato 6-2.

Fin dalle prime battute, Hijikata ha dimostrato grande solidità e determinazione, mettendo sotto pressione Darderi e capitalizzando le opportunità decisive. Nonostante la differenza di ranking tra i due atleti, l'australiano ha saputo imporre il proprio ritmo di gioco, gestendo al meglio i momenti chiave della partita e mantenendo un controllo costante sullo svolgimento dell'incontro.

L'eliminazione e le sue implicazioni

Questa sconfitta segna un'uscita anticipata per Darderi, che non è riuscito a superare il primo turno del torneo, un risultato certamente deludente per le sue ambizioni in un Masters 1000. D'altro canto, il successo conferma la crescente solidità di Hijikata, capace di imporsi in maniera convincente contro un avversario teoricamente superiore in classifica e con un ranking più elevato.

L'eliminazione al debutto a Cincinnati evidenzia una certa difficoltà per il tennista italo-argentino a trovare la giusta continuità e a esprimere il suo miglior tennis nei tornei Masters 1000 giocati sul cemento, una superficie che richiede adattamenti specifici e una preparazione atletica impeccabile per affrontare avversari di alto livello.

Il precedente di Indian Wells

Non è la prima volta che Luciano Darderi incrocia la racchetta con Rinky Hijikata in un torneo di questo calibro. Già al Masters 1000 di Indian Wells, il tennista italo-argentino era stato eliminato, sempre dall'australiano, in un match decisamente più combattuto e conclusosi con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in favore di Hijikata, a dimostrazione della sua capacità di mettere in difficoltà Darderi.

Quell'incontro, in particolare, fu caratterizzato da una controversia sul match point. L'arbitro aveva infatti chiamato "hindrance" a Darderi a seguito di un disturbo proveniente dal pubblico, una decisione che fu poi confermata anche dopo l'intervento della video review. Questo episodio aveva aggiunto un elemento di tensione e discussione a una partita già molto equilibrata e incerta fino all'ultimo punto.

La ripetuta eliminazione per mano dello stesso avversario in due importanti appuntamenti sul cemento suggerisce una specifica difficoltà per Darderi nell'affrontare il gioco di Hijikata, o forse una necessità di affinare ulteriormente la sua strategia e la sua preparazione tecnica e mentale per competere efficacemente su questa superficie contro giocatori di pari o inferiore ranking ma con uno stile di gioco efficace.