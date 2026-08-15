Il rookie Makai Lemon salterà la prima partita di preseason contro i Baltimore Ravens per un infortunio al bicipite femorale. Lo ha tenuto fuori dagli allenamenti primaverili e dalle recenti sessioni. Subita il 3 agosto, la lesione gli impedisce esercitazioni con contatto, limitandolo a riabilitazione. La sua assenza, più quella di DeVonta Smith (anch'egli infortunato), riduce il reparto wide receiver degli Eagles per l'esordio stagionale. Dontayvion Wicks, Hollywood Brown ed Elijah Moore guideranno il gruppo; Johnny Wilson, Britain Covey, Darius Cooper e Quez Watkins si contenderanno un posto.

Le condizioni e le prospettive di Makai Lemon

L'infortunio di Lemon desta preoccupazione nello staff tecnico, data la sua storia di problemi muscolari simili. Tuttavia, la dirigenza degli Eagles mantiene un atteggiamento prudente e non appare eccessivamente allarmata. Lemon è stato visto lavorare individualmente e ricevere palloni dalla macchina JUGS, indicando un recupero senza complicazioni particolari. Viene sottolineato che "è probabilmente troppo presto per preoccuparsi, ma gli Eagles adotteranno un approccio cauto per il suo rientro".

Avendo già saltato quattro allenamenti consecutivi e parte del minicamp, l'inserimento di Lemon nei meccanismi offensivi della squadra potrebbe essere influenzato.

Il rookie mirava a un ruolo da titolare, ma il tempo perso rischia di rallentare la sua crescita e la conoscenza degli schemi. Ciononostante, la stagione NFL è lunga e lo staff tecnico confida che Lemon possa contribuire più avanti, una volta completamente ristabilito.

Il reparto ricevitori e la partita di preseason

Contro i Ravens, la profondità del reparto wide receiver degli Eagles sarà messa alla prova. Wicks, Brown e Moore saranno i riferimenti. L'assenza di Smith e Lemon sfida l'attacco di Philadelphia, che dovrà trovare nuove soluzioni in attesa del recupero. La partita di preseason (19:00 ET) sarà trasmessa sulle emittenti locali e in streaming.