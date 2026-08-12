Il rientro di Nico Gonzalez a Torino apre una fase decisiva per il futuro dell'argentino, con la Juventus che avrebbe già individuato nell'Atletico Madrid la soluzione più concreta per la sua cessione. In casa Milan, invece, Francesco Camarda potrebbe sorprendentemente diventare la prima alternativa a Goncalo Ramos, mentre l'Inter, dopo Spence, sarebbe pronta a muoversi per un altro colpo dal mercato inglese: Curtis Jones del Liverpool.

Juventus, Nico Gonzalez verso l'addio: 25 milioni possono bastare

Nico Gonzalez è tornato a Torino dopo l'avventura mondiale con l'Argentina e nei prossimi giorni la Juventus sarà chiamata a prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Il nuovo allenatore Luciano Spalletti non sarebbe particolarmente contrario alla permanenza dell'esterno ex Fiorentina, ma la dirigenza avrebbe un orientamento differente. Carnevali e Massara avrebbero infatti indicato la sua cessione come una delle priorità di mercato.

La destinazione più semplice continuerebbe a essere l'Atletico Madrid, con Diego Simeone da tempo grande estimatore del calciatore. La Juventus avrebbe finora fissato la valutazione intorno ai 30 milioni di euro, ma il tempo potrebbe giocare a favore dei madrileni. Con la sessione estiva sempre più vicina alla conclusione, infatti, il potere contrattuale dei bianconeri potrebbe diminuire e non sarebbero quindi esclusi sconti. Una cifra vicina ai 25 milioni potrebbe rappresentare il punto d'incontro ideale per permettere alla Juventus di incassare e all'Atletico di accontentare Simeone.

Milan, Camarda convince: Inter pronta per Curtis Jones

Il Milan, intanto, potrebbe sorprendere sul fronte dell'attaccante. Negli ultimi giorni media e tifosi rossoneri hanno discusso della necessità di trovare un vice Goncalo Ramos, ma dalle parti del centro sportivo del club lombardo l'idea sarebbe differente. La prima alternativa al portoghese potrebbe infatti essere Francesco Camarda. Il classe 2008, rientrato in estate dal prestito al Lecce, avrebbe impressionato Ruben Amorim durante il primo mese di ritiro e potrebbe quindi avere l'opportunità di giocarsi le proprie carte nella prima parte della stagione.

Spostandosi sull'altra sponda del Naviglio, l'Inter sarebbe invece pronta a proseguire il proprio mercato in entrata.

Dopo aver praticamente definito l'operazione per Spence dal Tottenham, i nerazzurri potrebbero tentare l'affondo anche per Curtis Jones. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ben Jacobs, la società milanese sarebbe pronta a mettere sul piatto 35 milioni di euro per il centrocampista del Liverpool. Al momento, sempre secondo Jacobs, non sarebbe ancora arrivata alcuna nuova proposta al club inglese, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente.