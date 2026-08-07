L'ex giocatore NBA Enes Kanter Freedom, all'età di 34 anni, ha scosso il mondo del basket con un annuncio sorprendente: la sua intenzione di candidarsi per giocare nella WNBA, la prestigiosa lega professionistica femminile di pallacanestro degli Stati Uniti. Questa dichiarazione non è passata inosservata, in quanto si inserisce prepotentemente nel cuore di un dibattito globale sempre più acceso riguardo all'inclusione e alla partecipazione delle atlete transgender nelle competizioni sportive femminili.

Kanter, nato in Turchia e successivamente naturalizzato cittadino americano, ha motivato la sua decisione con parole chiare e dirette.

"Dopo un'attenta considerazione e una revisione approfondita delle attuali linee guida di eleggibilità, dichiaro ufficialmente di essere un prospetto della WNBA", ha affermato l'ex centro. Ha poi proseguito con una provocazione mirata: "Se dichiarare semplicemente chi sei è tutto ciò che serve, allora io rispetto ogni singolo requisito necessario per competere nella WNBA". Questa affermazione sottolinea la sua interpretazione delle normative vigenti e la sua volontà di metterle alla prova. Kanter, noto per il suo impegno costante nelle battaglie per i diritti civili – un impegno che lo ha portato ad aggiungere la parola "Freedom" al proprio cognome – ha voluto specificare le sue intenzioni. "Non sono assolutamente qui per scherzare, prendere in giro o mancare di rispetto a nessuna comunità o a qualsiasi scelta personale", ha dichiarato, cercando di dissipare ogni dubbio sulla serietà della sua iniziativa.

"Chiedo semplicemente che le regole attuali vengano applicate equamente a tutti: le regole che rappresentano proprio i valori che molti giocatori e allenatori della WNBA hanno pubblicamente sostenuto". Un appello, dunque, alla coerenza e all'applicazione universale dei principi dichiarati dalla lega stessa.

Il dibattito interno alla WNBA e la posizione di Kanter

La mossa di Kanter non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un contesto già infiammato all'interno della WNBA. Recentemente, Sophie Cunningham, una delle giocatrici più note e influenti della lega, si è espressa pubblicamente contro la presenza di atlete transgender nelle competizioni femminili, alimentando un vivace e talvolta controverso dibattito interno.

Kanter ha evidenziato come la sua decisione sia frutto di un'analisi meticolosa: "Il mio team e io abbiamo esaminato attentamente i criteri di eleggibilità della WNBA e il quadro normativo riguardante l'autoidentificazione e l'inclusione". Forte di questa analisi, ha ribadito la sua posizione: "In base alle linee guida attuali, dichiaro ufficialmente la mia eleggibilità per la prossima draft WNBA di aprile 2027". L'ex NBA ha concluso il suo annuncio con una dichiarazione che suona come una sfida aperta: "Il mio team e io siamo pronti a garantire che queste linee guida vengano applicate equamente, in modo coerente e senza eccezioni, e attendo con impazienza che la WNBA onori i suoi principi dichiarati".

E per rafforzare il messaggio, ha aggiunto una frase concisa e d'impatto: "Ci vediamo al training camp".

Implicazioni e reazioni nel mondo dello sport

L'annuncio di Enes Kanter Freedom ha generato un'immediata eco, suscitando reazioni significative sia sui social media che tra gli appassionati di basket a livello globale. Le discussioni online hanno rapidamente ripreso la sua dichiarazione, evidenziando l'attenzione che il caso ha catalizzato. "My team & I have carefully examined the WNBA’s eligibility criteria… Based on the current guidelines, I can & am officially declaring my eligibility for the upcoming WNBA Draft", si legge in diverse piattaforme, a testimonianza della risonanza delle sue parole.

Questo episodio riaccende con forza il confronto sulle regole di eleggibilità e sull'interpretazione e applicazione dei principi di inclusione nello sport professionistico. Un tema complesso che continua a coinvolgere attivamente atleti, federazioni sportive e l'opinione pubblica internazionale, ponendo interrogativi cruciali sul futuro delle competizioni e sull'equità sportiva.