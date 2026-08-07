La tennista spagnola Paula Badosa, ex numero due del mondo, ha annunciato il suo ritorno agli allenamenti dopo aver affrontato un piccolo intervento chirurgico che aveva posticipato per diverso tempo. La notizia, attesa dai suoi numerosi sostenitori, è stata diffusa dall'atleta stessa tramite una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, fornendo aggiornamenti sulle sue condizioni e sul suo percorso di recupero.

Con la sua consueta trasparenza, Badosa ha spiegato ai fan: "Ho dovuto sottopormi a una piccola intervento che portavo dietro da tempo e di cui avevo bisogno per riprendermi bene".

Pur non avendo fornito dettagli specifici sulla natura dell'operazione, la giocatrice ha voluto condividere immagini significative del suo ricovero. Le foto la ritraggono inizialmente con una camicia ospedaliera, sdraiata su una barella, in procinto di entrare in sala operatoria. Successivamente, un selfie scattato nella sua stanza la mostra con una flebo al braccio, mentre gustava una tortilla de patatas, un gesto che ha rassicurato i fan.

Il ritorno in campo e le ambizioni

Dopo la fase post-operatoria, la tennista ha prontamente aggiornato i suoi follower sui progressi del suo recupero fisico. "Ho già ripreso ad allenarmi poco a poco e ho tante voglie di tornare a competere. Ci vediamo molto presto negli Stati Uniti", ha scritto Badosa, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.

Questa dichiarazione conferma non solo il suo impegno nella riabilitazione, ma anche la sua intenzione di rientrare nel circuito il prima possibile, con un chiaro riferimento ai prossimi tornei americani.

Il rientro di Paula Badosa è particolarmente atteso, considerando le recenti difficoltà fisiche che l'hanno costretta a fermarsi. La sua ultima apparizione ufficiale risale al torneo WTA 250 di Amburgo, dove fu costretta al ritiro nei quarti contro l'egiziana Mayar Sherif a causa di persistenti problemi fisici. Precedentemente, durante gli US Open del 2024, la tennista spagnola aveva dimostrato il suo valore raggiungendo i quarti, prima di essere sconfitta da Emma Navarro. Questi episodi sottolineano l'importanza di questa pausa per la sua carriera.

L'importanza del recupero

Il percorso di recupero di Paula Badosa è monitorato con grande interesse dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di tennis. La stessa giocatrice ha evidenziato quanto fosse fondamentale questa interruzione per poter affrontare la stagione con rinnovata energia e in piena forma fisica, superando definitivamente i problemi che l'avevano afflitta. La sua prossima partecipazione ai tornei negli Stati Uniti è quindi un appuntamento cruciale, che segnerà il banco di prova per l'ex numero due del mondo, pronta a riprendere il suo ruolo da protagonista nel circuito WTA.