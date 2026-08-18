Un’importante affermazione per il tennis italiano al WTA 1000 'Cincinnati Open': Sara Errani, in coppia con la tennista canadese Leylah Fernandez, ha brillantemente conquistato l’accesso agli ottavi di finale nel tabellone del doppio. La notizia giunge dal prestigioso torneo statunitense, dove l'esperienza della romagnola, trentanove anni e attualmente numero nove del ranking di specialità, si è unita al talento della ventitreenne di Montreal, numero sessantasei nella classifica di doppio.

Il duo italo-canadese ha debuttato con un convincente successo, superando all'esordio la coppia formata dalla tedesca Tamara Korpatsch e dalla britannica Emily Webley‑Smith.

Il punteggio finale di 6‑2, 7‑6(2) testimonia una prestazione solida e ben orchestrata. Nel primo set, Errani e Fernandez si sono imposte con autorità, dimostrando subito grande affiatamento e precisione nei colpi. La seconda frazione di gioco ha visto una maggiore resistenza da parte delle avversarie, ma la coppia ha saputo gestire con lucidità e determinazione il delicato tie-break, assicurandosi così il meritato passaggio del turno e confermando le proprie ambizioni nel torneo.

Prossima sfida: Chan e Joint

Il cammino di Sara Errani e Leylah Fernandez al Cincinnati Open prosegue con una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa. Nel prossimo turno, infatti, affronteranno la quotata coppia formata dalla taiwanese Hao‑Ching Chan e dall’australiana Maya Joint.

Le avversarie rappresentano un test significativo per le ambizioni della coppia italo-canadese, che tuttavia arriva all’appuntamento forte della fiducia e del buon gioco espresso nella vittoria d’esordio, pronta a lottare per un posto nei quarti di finale.

Il prestigio del Cincinnati Open nel circuito WTA

Il Cincinnati Open si conferma uno degli eventi più prestigiosi e attesi del circuito WTA 1000, rappresentando un appuntamento cruciale nel calendario tennistico internazionale del 2026. Questo torneo attira ogni anno le migliori giocatrici del ranking mondiale, sia nelle competizioni di singolare che in quelle di doppio, garantendo un livello di competitività elevatissimo. La presenza di Sara Errani tra le protagoniste del tabellone di doppio sottolinea la sua straordinaria longevità e il suo indiscusso valore nel panorama del tennis professionistico. La sua collaborazione con la giovane Leylah Fernandez aggiunge un elemento di grande interesse, promettendo ulteriori prospettive e emozioni per il prosieguo di questo importante evento.