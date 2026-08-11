Il Forte dei Marmi Golf Club si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza: la Vantage Cup, torneo che si terrà il prossimo 16 agosto. Ideato e promosso da Lorenzo Dolci, l'appuntamento si distingue per la sua capacità di fondere in un'unica cornice sport, finanza, arte, cultura e tematiche sociali. Questa edizione vedrà la partecipazione di circa 150 golfisti, molti dei quali figure di spicco provenienti dal panorama finanziario e imprenditoriale italiano.

Nato sei anni fa, il torneo ha saputo consolidare nel tempo il proprio prestigio, coinvolgendo attivamente esponenti di rilievo del mondo finanziario, imprenditoriale e culturale.

Tra i partner che sostengono l'iniziativa quest'anno, spicca la presenza di Fiuggi, marchio che fa parte della holding di Leonardo Maria Del Vecchio. Un aspetto fondamentale della manifestazione è l'impegno sociale, concretizzato attraverso la collaborazione con l'associazione onlus 'Passi da Elefante'. Questa partnership mira a sostenere attivamente la ricerca sulla Smard1, una rara malattia genetica neurodegenerativa, confermando l'attenzione dell'evento verso cause di grande importanza.

Premiazione e ospiti d'onore

La serata di premiazione, momento culminante dell'evento, sarà condotta da Veronica Berti Bocelli. La sua presenza introdurrà tre figure femminili che incarnano valori significativi nel campo della cultura, della comunicazione e del sociale: Sonia Sarno, nota giornalista e conduttrice del Tg1, la produttrice Chiara Tilesi e la giornalista Claudia Conte.

A sottolineare l'importanza dei principi etici nello sport, interverrà anche Giorgio Costa, presidente del Panathlon Distretto Italia, che porrà l'accento sul legame indissolubile tra sport, etica, fair play e solidarietà.

Forte dei Marmi, polo d'eccellenza per eventi sportivi

Con l'organizzazione di eventi come la Vantage Cup, Forte dei Marmi rafforza la sua posizione come località di riferimento per manifestazioni sportive di alto profilo. La città si conferma un palcoscenico ideale, capace di attrarre un pubblico selezionato e appassionato, e di consolidare il proprio posizionamento strategico tra sport, turismo e lifestyle. Il territorio dimostra una notevole capacità di ospitare regolarmente appuntamenti che vedono la partecipazione di istituzioni, associazioni e importanti sponsor.

Questa dinamicità contribuisce in maniera significativa alla visibilità e all'attrattività della città, estendendone il richiamo ben oltre i tradizionali periodi di alta stagione turistica e promuovendo un'immagine di eccellenza e versatilità.