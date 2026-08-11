Il tecnico Luciano Spalletti ha escluso Douglas Luiz dalle voci di mercato dopo l’amichevole vinta contro il Palermo a Perth. Spalletti ha espresso soddisfazione per il rendimento del centrocampista brasiliano, sottolineando la sua duttilità tattica e la conoscenza del gioco.

Spalletti conferma la fiducia a Douglas Luiz

Al termine della partita, Spalletti ha dichiarato: “Douglas Luiz resterà l’anno prossimo? Questa è una valutazione che faremo, molto probabilmente sì. L’ho fatto giocare sempre perché così imparo a conoscerlo di più. Ha delle indubbie qualità ma c’è da fare dei ragionamenti sulla copertura di campo.

Può giocare sia con uno più offensivo che uno più difensivo, ha duttilità nella costruzione di gioco e a imbucare. Sa giocare a calcio e conosce il calcio, sono soddisfatto”.

Contesto e preparazione estiva

La partita contro il Palermo a Perth è stata un banco di prova per la nuova stagione. Spalletti ha apprezzato la velocità e le triangolazioni viste in campo, pur riconoscendo alcune sbavature nella gestione della palla. Il tecnico ha inoltre elogiato la prova di Kenan Yildiz e la solidità di Federico Gatti.

Douglas Luiz: il suo futuro tra campo e mercato

La posizione di Douglas Luiz era stata discussa tra Spalletti e la dirigenza. L’allenatore lo vedeva come alternativa in ritiro, mentre l’AD Comolli mirava a una sua cessione per fare cassa, specie senza qualificazione alla Champions League.

La divergenza di vedute aveva creato incertezza sul futuro del centrocampista.

Il club aveva valutato una cessione per circa 25 milioni di euro, ma Spalletti intendeva rivalutarlo in ritiro. La situazione era complessa per il fair play finanziario e la necessità di ridurre il monte ingaggi.