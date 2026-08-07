PHOENIX – Si è conclusa la prima giornata della competizione maschile ai Campionati USA Xfinity di ginnastica artistica, in corso al Mortgage Matchup Center. Al termine delle rotazioni di giovedì, Fred Richard (Michigan) guida la classifica all‑around con 43.066 punti. Seguono Colt Walker (Stanford) con 42.268 e Taylor Burkhart (Stanford) con 41.867.

I migliori per attrezzo

Nei singoli attrezzi, Fred Richard ha ottenuto i punteggi migliori al corpo libero con 14.758 e alla sbarra con 13.700. Stephen Nedoroscik (EVO) ha primeggiato al cavallo con maniglie con 14.958, mentre Kameron Nelson (EVO) ha dominato agli anelli (14.325) e al volteggio.

Colt Walker ha ottenuto il miglior punteggio alle parallele pari con 14.768.

Le performance principali

La quarta rotazione ha visto Shane Wiskus in difficoltà alle parallele, con uscite dai manici e un passo in avanti. Fred Richard ha segnato 13.405 al cavallo con maniglie, mentre Yul Moldauer ha eseguito un Kas 1.5 al volteggio, con un passo in avanti (13.750). Danila Leykin ha brillato alle parallele con 14.613, salendo in testa alla classifica provvisoria.

Nella terza rotazione, Moldauer ha ottenuto 14.205 agli anelli, e Richard si è confermato al corpo libero con 14.758. Charlie Larson ha totalizzato 11.350. Kameron Nelson ha eseguito un primo volteggio da 14.821 e un secondo perfetto.

Durante la seconda rotazione, Nelson ha preso il comando agli anelli con 14.325.

Burkhart (volteggio 14.067), Foster (parallele 14.000) e Wiskus (anelli 14.052) hanno registrato buoni punteggi. Richard ha ottenuto 13.700 alla sbarra, Leykin 12.700 agli anelli, mentre Moldauer è caduto al cavallo con maniglie (12.350).

La prima rotazione ha visto errori di sequenza per Sasha Bogonosiuk al corpo libero. Burkhart ha segnato 13.800 agli anelli, Fuzzy Benas 12.950 al corpo libero. Leykin (cavallo con maniglie 14.302), Moldauer (corpo libero 13.700) e Nedoroscik (cavallo con maniglie 14.958) hanno ottenuto risultati significativi. Richard ha totalizzato 14.608 alle parallele.

I leader junior

Nel segmento junior, Hunter Egan guida la categoria junior 17 con 76.306 punti, seguito da London Norris.

Jakson Kurecki è infortunato. Nella categoria junior 16, Elijah Connor è in testa con 80.052 punti, con Bo McCrea secondo e William Rebar terzo.

Contesto e protagonisti

I Campionati USA Xfinity, in programma fino al 9 agosto al Mortgage Matchup Center, assegnano titoli nazionali e posti nelle squadre nazionali USA per la stagione 2026‑27. Offrono anche la qualificazione ai Mondiali di ginnastica artistica a Rotterdam in ottobre.

La competizione maschile vede atleti di alto livello, inclusi medagliati olimpici e mondiali come Frederick Richard e Asher Hong, quest'ultimo campione nazionale all‑around in carica.