La partecipazione dei Seattle Seahawks al reality NFL Hard Knocks è un momento significativo. Giocatori con precedenti esperienze nello show hanno offerto consigli su come gestire la pressione delle telecamere. Uchenna Nwosu, ex Chargers, ha suggerito: «Sii te stesso. Svolgi le tue attività quotidiane. Siamo sempre registrati». Questo enfatizza l'autenticità. Le telecamere aumentano l'attenzione, ma i giocatori esperti sottolineano la concentrazione sugli obiettivi sportivi, evitando distrazioni. La loro esperienza è preziosa per gestire la pressione.

Derick Hall, protagonista emergente

L'episodio d'esordio di Hard Knocks ha individuato un protagonista: Derick Hall. Le telecamere HBO hanno mostrato predilezione per Hall, immortalando il suo arrivo con un camion modificato e il suo stile energico. Hall, con prolungamento contrattuale post-Super Bowl, ha attirato attenzione per i pantaloncini corti e una scazzottata. Si attende ampia visibilità, confermando il suo ruolo dinamico.

La questione contrattuale di Devon Witherspoon

Un tema di risonanza è la situazione contrattuale di Devon Witherspoon. Il giocatore ha espresso malcontento, sostenendo che il ruolo di cornerback è il più arduo dopo il quarterback e merita remunerazione adeguata. Il GM John Schneider è apparso contrariato da un report di NFL Network che avrebbe travisato le negoziazioni, chiedendo chiarimenti all'agente.

La questione del contratto di Witherspoon sarà un elemento centrale di Hard Knocks.

L'equilibrio tra attacco e difesa

Nelle prime sessioni, l'attacco dei Seahawks è apparso più avanzato della difesa. L'allenatore Mike Macdonald ha notato a Sam Darnold che l'offensiva era nettamente avanti. Sebbene positivo per un attacco che integra un nuovo running back, la difesa è la spina dorsale della squadra. L'unità difensiva, con cambiamenti nell'offseason, è un lavoro in corso. Progressi significativi saranno essenziali per affrontare la NFC West.

La competizione nel ruolo di running back

Il cambiamento più rilevante è stata la partenza del MVP Kenneth Walker III. I Seahawks hanno selezionato Jadarian Price al primo round come potenziale sostituto, e Price ha ricevuto risalto.

La depth chart negli uffici di Seattle, sebbene sfocata, ha mostrato diverse opzioni per il ruolo di running back. Zach Charbonnet è in recupero da infortunio. Price è il favorito per la Settimana 1, ma dovrà guadagnarsi il posto con un solido ritiro.