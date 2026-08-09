La tennista brasiliana Beatriz Haddad Maia, ex numero dieci del mondo e figura di spicco nel panorama tennistico nazionale, ha annunciato una pausa di sei mesi dall'attività agonistica. La decisione, motivata da ragioni di salute mentale, la vedrà tornare in campo solo nel 2027, beneficiando di un ranking protetto. L'atleta, che nel 2023 aveva scritto la storia diventando la prima donna brasiliana a raggiungere una semifinale Slam dal lontano 1968, ha comunicato la sua scelta attraverso un messaggio sui social media, rivolgendosi direttamente ai suoi sostenitori.

La stagione 2026 si è rivelata particolarmente ardua per Haddad Maia, caratterizzata da un bilancio di sole quattro vittorie a fronte di diciannove sconfitte. La sua ultima apparizione sul circuito risale al torneo di Wimbledon, dopo il quale la tennista ha optato per un'interruzione anticipata della stagione. Attualmente al 156° posto nel ranking mondiale, Haddad Maia ha confermato l'intenzione di non disputare ulteriori incontri nel 2026, concentrandosi sul recupero in vista del rientro nel 2027 con la protezione del ranking.

Le ragioni della pausa: "Non è stato facile"

Nel suo toccante messaggio, Beatriz Haddad Maia ha confessato: “So che sono un po’ sparita e ho usato questo tempo per riflettere molto”.

La tennista ha poi approfondito le motivazioni dietro la sua scelta: “È una decisione con cui sto facendo i conti mentalmente da alcuni mesi. Non è stato facile — per chi mi ha seguito in campo, il mio rapporto con il tennis non è stato semplice. Quindi volevo davvero condividere questo con voi”.

La complessità del processo decisionale è stata ulteriormente evidenziata dalle sue parole: “Le decisioni sembrano molto facili da prendere, ma in realtà sono molto interne. Ho continuato a lottare contro cose che erano in realtà più esterne. Ho fatto cambiamenti, ho preso decisioni, ho provato strade diverse, e questo momento di prendere questa pausa è arrivato”. Un percorso interiore che l'ha portata a privilegiare il proprio benessere.

Riflessione e nuovi orizzonti personali

Nonostante le sfide incontrate sul campo, la vita privata di Haddad Maia ha registrato un momento di gioia con il recente fidanzamento con Alex Daoud, avvenuto all'inizio di luglio. Questo periodo di allontanamento dal circuito professionistico sarà, come da lei stessa dichiarato, un'occasione per il recupero e la serenità personale, con l'obiettivo primario di tornare a competere solo quando si sentirà pienamente pronta e rigenerata.

La scelta di Beatriz Haddad Maia di prendersi una pausa rappresenta un segnale significativo e sempre più rilevante nel dibattito sulla salute mentale nello sport professionistico. Sottolinea l'importanza cruciale di ascoltare i propri bisogni, anche quando questi trascendono i risultati agonistici e le aspettative esterne. Il suo ritorno è atteso per il 2027, quando potrà riprendere la sua carriera ai massimi livelli, forte del ranking protetto e di una ritrovata serenità.