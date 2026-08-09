Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Jorge Horacio Messi, padre e storico agente di Lionel Messi, venuto a mancare a Rosario all'età di 68 anni. La notizia, diffusa nella giornata odierna, ha generato profonda commozione non solo in Argentina ma nell'intero panorama calcistico internazionale. Jorge Messi era considerato il "pilastro" che ha guidato e sostenuto l'intera carriera del celebre campione, fin dai suoi primi passi nel mondo del pallone.

Il ruolo cruciale di Jorge Messi nella carriera del figlio

Jorge Messi ha rappresentato una figura determinante nella vita e nel percorso professionale di Lionel.

Fu lui, infatti, a riconoscere il precoce e straordinario talento del figlio già in tenera età, quando Lionel aveva appena quattro anni e si dilettava in partite improvvisate per strada. Da quel momento, lo accompagnò con dedizione in ogni singola tappa della sua crescita, fornendogli un supporto costante e incondizionato. Il suo impegno fu fondamentale, dal trasferimento a Barcellona fino alla costruzione di quello che sarebbe diventato uno straordinario percorso calcistico, costellato di successi e riconoscimenti globali.

Il cordoglio e le reazioni del mondo del calcio

La notizia del decesso di Jorge Messi ha provocato una forte reazione emotiva e un'ondata di cordoglio in tutto il mondo del calcio.

L'Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha prontamente disposto un minuto di silenzio da osservare in tutti i match in programma nella giornata odierna, in segno di rispetto e partecipazione al dolore. Arbitri, giocatori e staff tecnico indosseranno un lutto al braccio, mentre le bandiere presso tutte le sedi dell'AFA sono state issate a mezz'asta. È atteso il rientro in Argentina di Lionel Messi nelle prossime ore, con un volo privato, per potersi stringere alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Il contesto della malattia e le precedenti smentite

Nei mesi scorsi, in particolare durante il periodo del Mondiale 2026, erano circolate con insistenza alcune voci infondate riguardo alla presunta morte di Jorge Messi.

Tali speculazioni furono prontamente smentite dalla famiglia stessa. Attraverso un comunicato ufficiale, emesso il 18 giugno, la famiglia aveva chiarito che Jorge stava effettivamente affrontando un problema di salute, ma che era sotto stretta osservazione medica e le sue condizioni stavano evolvendo favorevolmente. In quell'occasione, la famiglia aveva lanciato un appello alla responsabilità, prudenza e rispetto, condannando fermamente la diffusione di speculazioni e ribadendo che solo i canali ufficiali avrebbero fornito aggiornamenti attendibili sullo stato di salute di Jorge. Purtroppo, le condizioni di salute si sono aggravate progressivamente fino al tragico decesso.