La Lega Serie B e Trenitalia hanno siglato una partnership triennale che rende Intercity il treno ufficiale della Serie BKT. L'accordo, annunciato a Milano il 17 agosto 2026, mira a promuovere e valorizzare il territorio italiano tramite il calcio.

Calcio e territorio

Paolo Bedin, presidente della Lega B, ha sottolineato come la Serie B sia espressione autentica del territorio italiano, unendo squadre e comunità. Ha espresso soddisfazione per la partnership con Trenitalia e per Intercity quale treno ufficiale. Il viaggio, componente naturale dell'esperienza sportiva, rafforza l'unione tra campionato, città e tifosi, valorizzando il Paese.

Mobilità e tifosi

Mario Alovisi, direttore marketing e revenue management di Trenitalia, ha rimarcato la forte affinità tra le due realtà: il radicamento nei territori e la vicinanza alle persone. Ha spiegato che Intercity collega centinaia di destinazioni, offrendo un viaggio accessibile, confortevole e sostenibile. Essere il treno ufficiale della Serie BKT accompagna la passione di milioni di tifosi e famiglie, integrando la mobilità nell'esperienza sportiva.

Intercity per la Serie BKT

Il servizio Intercity di Trenitalia offre trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza, con collegamenti capillari, fermate selezionate e prenotazione obbligatoria. È parte di un contratto pubblico per un'offerta universale a prezzi calmierati.

La rete Intercity copre le principali linee italiane (Tirrenica Nord/Sud, Adriatica, Ionica, Sicilia), con collegamenti diretti. Questa copertura è ideale per la mobilità dei tifosi e delle comunità della Serie BKT.