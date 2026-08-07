Rafael Jodar conferma il suo straordinario momento di forma e prosegue la sua brillante stagione da professionista. Il giovane spagnolo supera ancora Lorenzo Musetti al National Bank Open di Montreal e conquista l'accesso agli ottavi di finale.

Jodar supera ancora Musetti

Rafael Jodar, 19 anni, ha ottenuto un'altra vittoria di prestigio battendo Lorenzo Musetti per la seconda volta nel giro di due settimane con il punteggio di 6-4, 6-3.

Lo spagnolo, che occupa il suo miglior ranking in carriera al numero 15, migliora così il proprio bilancio stagionale a 32 vittorie e 12 sconfitte.

Agli ottavi di finale affronterà il ceco Jiri Lehecka.

Contro Musetti, Jodar ha conquistato 38 dei 68 punti giocati in risposta e ha strappato il servizio all'avversario in sei occasioni nel corso di un match durato 85 minuti.

Avanza anche Fils

Prosegue il cammino anche di Arthur Fils, sconfitto da Jodar negli ottavi di finale del torneo di Washington la scorsa settimana, prima della corsa dello spagnolo fino alla finale.

Il francese ha superato senza difficoltà Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-2. Fils, che porta il suo bilancio stagionale a 25 vittorie e 9 sconfitte, ha vinto 29 dei 32 punti giocati con la prima di servizio e non ha concesso alcuna palla break.

Negli ottavi di finale affronterà Cameron Norrie. In caso di vittoria di entrambi, Fils e Jodar potrebbero ritrovarsi di fronte nei quarti di finale del torneo di Montreal.