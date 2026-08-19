Lignano Sabbiadoro si prepara a diventare la capitale mondiale del karate dal 20 al 26 agosto, ospitando due eventi di risonanza internazionale: il Symposium di Karate FIJLKAM 2026 e i 37° Internazionali di karate “Trofeo Alpe Adria”. La città balneare accoglierà oltre 2.500 tra atleti e dirigenti provenienti da 50 Paesi, con un programma intenso di formazione, confronto e competizioni tecniche.

Il Symposium di Karate FIJLKAM 2026, che si terrà al Bella Italia EFA Village, vedrà la partecipazione di oltre 1.100 atleti, 600 corsisti, 200 tecnici e 120 arbitri.

L'inaugurazione ufficiale è prevista con una cerimonia alla presenza delle autorità. La settimana sarà ricca di seminari, workshop, tavole rotonde e sessioni pratiche. Un momento clou sarà il quadrangolare di domani, 20 agosto, alle ore 16, che vedrà sfidarsi le rappresentative di Spagna, Francia, Colombia e Italia, seguito alle ore 18 dalla cerimonia di apertura del Symposium.

A partire da venerdì e fino a domenica, il focus si sposterà sui 37° Internazionali di karate “Trofeo Alpe Adria”, una tappa fondamentale del circuito Open League valida per il ranking nazionale. In contemporanea, si svolgeranno anche il Trofeo Kata & Kumite Master e il Trofeo Parakarate, ampliando l'offerta competitiva e inclusiva dell'evento.

Formazione, inclusione e valori del karate

Il programma del Symposium approfondirà diverse aree, con seminari dedicati al Karate Tradizionale, alle specialità Kata e Kumite Master, e al Parakarate. Tra le iniziative di particolare rilevanza spicca il progetto Guardian Girls, volto a promuovere la parità di genere e a contrastare la discriminazione e la violenza, attraverso specifiche attività organizzate in spiaggia. L'intero evento è concepito come un'occasione di crescita e scambio per tutti i partecipanti, valorizzando i principi fondamentali della disciplina: il rispetto dell'avversario, l'autocontrollo, e le sue valenze formative, socializzanti e tecniche.

L'eccellenza mondiale a Lignano Sabbiadoro

Il campus, ospitato presso il Villaggio Turistico Ge.Tur. e il Palagetur, si arricchirà della presenza di autentici "guru" della disciplina e campioni del mondo. Tra i nomi di spicco figurano Luca Valdesi, Stefano Maniscalco, Salvatore Loria, Davide Benetello, la friulana Roberta Sodero, Veronica Maurizzi e la pordenonese Sara Cardin. L'evento vedrà anche la partecipazione del direttore tecnico della nazionale italiana FIJLKAM, l'8° Dan Luigi Aschieri, e, per la prima volta in Italia, l'esibizione del maestro giapponese Yasunari Ishimi (9° Dan), uno dei massimi esponenti del karate mondiale. L'organizzazione è curata dal pluricampione europeo e mondiale Roberto Ruberti, presidente regionale FIJLKAM FVG da 27 anni, che ha trasferito l'evento a Lignano Sabbiadoro dopo 26 anni trascorsi a Grado.

Ruberti ha riunito uno staff di campioni, tecnici e ufficiali di gara, inclusi numerosi maestri storici del Friuli Venezia Giulia.

Le competizioni clou si terranno nel weekend: sabato 25 agosto sarà la volta del kumite, mentre domenica 26 agosto si svolgeranno le gare di kata. Tra i talenti del Friuli Venezia Giulia che prenderanno parte all'evento, spiccano i campioni del mondo Giuseppe Formenton, la coach azzurra Roberta Sodero e il vicepresidente della Commissione mondiale karate Davide Benetello.