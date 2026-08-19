Sorpresa al Masters 1000 di Cincinnati: Brandon Nakashima, numero ventidue del ranking mondiale, ha sconfitto Daniil Medvedev, settimo giocatore del mondo. L'incontro, durato quasi tre ore, si è concluso 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-1 per lo statunitense, ora agli ottavi di finale del torneo.

Partita combattuta nei primi due set. Nel secondo parziale, Nakashima si è trovato sotto 4-5 e 0-40, riuscendo a salvare un cruciale match point e a ribaltare il set. La rimonta ha frustrato Medvedev, che nel terzo set ha colpito due volte le pareti pubblicitarie.

Il russo ha ceduto nettamente l'ultimo parziale.

Gli altri qualificati agli ottavi

Negli ottavi, Brandon Nakashima affronterà il portoghese Nuno Borges, che ha eliminato Andrey Rublev con il punteggio di 6-3, 6-4. Il canadese Felix Auger-Aliassime (#4) ha superato Francisco Cerundolo 7-5, 6-1. Anche Taylor Fritz ha battuto Daniel Merida Aguilar 6-3, 6-4.

L'azzurro Lorenzo Musetti, dopo aver eliminato Michael Zheng, incontrerà negli ottavi il portoghese Jaime Faria, vincitore sull'australiano Adam Walton. Cincinnati si conferma ricco di sorprese e giovani protagonisti.

La crescita di Nakashima

La vittoria su Medvedev si inserisce in una stagione nordamericana positiva per Brandon Nakashima. Ha già raggiunto la finale del Masters 1000 di Canada, battendo in semifinale Rafa Jódar.

Prestazioni e carattere nei momenti decisivi evidenziano la sua crescita. L'eliminazione di Medvedev è un ulteriore passo avanti verso lo US Open, dove Nakashima si candida a essere una delle sorprese.