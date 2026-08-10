La decisione dei Kansas City Chiefs di non rinnovare il contratto con Isiah Pacheco, running back protagonista delle vittorie consecutive al Super Bowl, si è rivelata difficile. Tuttavia, alla luce degli ultimi sviluppi, la scelta di lasciare libero il giocatore, che ha poi firmato un accordo annuale con i Detroit Lions, appare ora come la più opportuna per la franchigia del Missouri.

Pacheco aveva assunto un ruolo centrale nell’attacco dei Chiefs fin dal suo anno da rookie. Si distinse in particolare nella vittoria al Super Bowl contro i Philadelphia Eagles, dove corse per 76 yard su 15 portate e segnò un touchdown.

Anche nella finale successiva, pur con numeri leggermente inferiori (59 yard su 18 portate contro i San Francisco 49ers), era rimasto il miglior running back della squadra, impressionando notevolmente nella vittoria contro i Buffalo Bills durante i playoff di quella stagione. Nonostante il suo importante contributo, la carriera recente di Pacheco è stata purtroppo segnata da una serie di infortuni che ne hanno limitato la continuità e l’efficacia sul campo.

La situazione fisica di Pacheco e le scelte dei Chiefs

Il nuovo infortunio di Pacheco, una distorsione al legamento collaterale mediale (MCL), lo terrà lontano dal campo per un periodo ancora da definire. L’allenatore dei Lions, Dan Campbell, ha espresso fiducia che il giocatore possa essere "pronto per la prima giornata di campionato", ma le incognite rimangono significative.

Questo è particolarmente vero considerando la natura della posizione di running back e la frequenza degli infortuni subiti dal giocatore nel corso degli anni.

Negli ultimi tre anni, dal 2023 al 2025, Pacheco ha saltato complessivamente 17 partite a causa di vari problemi fisici. Tra questi si annoverano una frattura alla fibula, infortuni alla spalla, alle costole e al ginocchio. Oltre agli infortuni, anche il suo rendimento sul campo ha mostrato un calo evidente. Dopo aver mantenuto una media superiore alle 4,5 yard per portata nelle sue prime due stagioni, è sceso sotto le 4,0 yard nel 2024 e nel 2025. Nell’ultima stagione, ha registrato solo 462 yard su 118 tentativi, un dato che evidenzia una diminuzione della sua produttività.

Questi elementi hanno spinto i Chiefs a rinnovare profondamente il reparto dei running back. La squadra ha deciso di affidarsi a Kenneth Walker III, l'MVP dell’ultimo Super Bowl, affiancandolo a giovani talenti come Emmett Johnson, selezionato al draft, e a opzioni di profondità consolidate come Emari Demercado e Brashard Smith. Questa nuova composizione del backfield mira a offrire maggiore affidabilità e una più ampia gamma di opzioni offensive, riducendo la dipendenza da un singolo giocatore, soprattutto se soggetto a frequenti problemi fisici.

Le prospettive di Isiah Pacheco a Detroit

Nonostante le recenti difficoltà legate agli infortuni, Pacheco avrà l’opportunità di rilanciarsi con i Detroit Lions.

A Detroit, potrà giocare alle spalle di Jahmyr Gibbs, un contesto che potrebbe consentirgli di gestire meglio i carichi di lavoro e di sfruttare al meglio le sue qualità quando sarà in piena forma fisica. Tuttavia, la sua condizione fisica rimane una variabile cruciale per il suo successo futuro.

Le dichiarazioni dell’allenatore Dan Campbell confermano che lo staff dei Lions monitora con attenzione il recupero di Pacheco, ma senza fissare scadenze rigide. Questa cautela suggerisce una consapevolezza dei rischi associati alla sua storia clinica. La stagione che si apre sarà quindi decisiva per valutare se il running back sarà in grado di superare i problemi fisici e tornare a essere un protagonista.

Allo stesso tempo, si potrà verificare se la strategia adottata dai Chiefs si rivelerà lungimirante anche nel lungo periodo, dimostrando la validità della loro scelta di voltare pagina nel reparto running back.