Con l'avvio della preseason NFL, che precede la serata inaugurale della stagione regolare 2026 fissata per il 9 settembre, le squadre sono impegnate a definire i propri roster da 53 giocatori. In questo periodo cruciale, le ipotesi di scambi si moltiplicano, con numerosi atleti candidati a un trasferimento prima della Week 1. Le esigenze delle franchigie variano, tra chi cerca esperienza consolidata e chi punta su giovani di prospettiva. Le potenziali destinazioni sono considerate ideali sia per rilanciare carriere individuali sia per rafforzare team in cerca di un salto di qualità.

Un elenco di venti giocatori è stato individuato come probabili protagonisti di queste trade. Tra i running back, Trey Benson degli Arizona Cardinals è accostato ai Green Bay Packers, mentre Kaleb Johnson dei Pittsburgh Steelers potrebbe interessare i Dallas Cowboys. Anche Jaleel McLaughlin dei Denver Broncos è stato menzionato per i Baltimore Ravens. Per i wide receiver, Kayshon Boutte dei New England Patriots è stato indicato per i Denver Broncos, e Jalin Hyatt dei New York Giants per i Pittsburgh Steelers.

Nel ruolo di quarterback, diverse situazioni sono sotto i riflettori. Dillon Gabriel dei Cleveland Browns potrebbe approdare agli Atlanta Falcons, mentre Mac Jones, attualmente nei San Francisco 49ers, è ipotizzato come nuovo innesto per i Los Angeles Chargers.

Altri quarterback candidati a un trasferimento includono Will Levis dei Tennessee Titans, con i New York Jets come possibile destinazione, J.J. McCarthy dei Minnesota Vikings per i Cleveland Browns, Tanner McKee dei Philadelphia Eagles per i Detroit Lions, Spencer Rattler dei New Orleans Saints per gli Indianapolis Colts, Anthony Richardson degli Indianapolis Colts per i Tampa Bay Buccaneers, e Mason Rudolph dei Pittsburgh Steelers per gli Houston Texans.

Anche le posizioni difensive vedono movimenti significativi. Maxx Crosby, edge rusher dei Las Vegas Raiders, è considerato un rinforzo di peso per i Dallas Cowboys. Tra gli altri difensori, Josh Sweat degli Arizona Cardinals è stato suggerito per i New England Patriots, e Kayvon Thibodeaux dei New York Giants per gli Atlanta Falcons.

Infine, Vita Vea, defensive tackle dei Tampa Bay Buccaneers, è visto come un profilo adatto ai Buffalo Bills.

Completano la lista dei possibili trasferimenti Cole Kmet, tight end dei Chicago Bears, accostato ai Kansas City Chiefs, e Colby Parkinson dei Los Angeles Rams, che potrebbe interessare i Carolina Panthers. Nel reparto offensivo, Olusegun Oluwatimi, centro dei Seattle Seahawks, è un nome per i Detroit Lions.

Il contesto delle trade NFL e le prospettive per la stagione

Il periodo che precede la prima giornata di campionato è tradizionalmente uno dei più movimentati per le trattative di mercato nella NFL. Le squadre cercano di colmare le lacune emerse durante la preparazione, valutando sia il rendimento dei nuovi innesti sia la possibilità di liberare spazio salariale.

In questo scenario dinamico, i giocatori con contratti in scadenza o che non rientrano più nei piani tecnici diventano pedine preziose per scambi che possono ridefinire gli equilibri della stagione.

Queste trade dell'ultimo minuto possono avere un impatto significativo sulle ambizioni delle franchigie, influenzando sia i risultati immediati sia la costruzione di un progetto a medio termine. L'attesa per le mosse ufficiali rimane alta, con tifosi e addetti ai lavori che seguono con attenzione ogni possibile sviluppo in vista dell'inizio della stagione regolare.