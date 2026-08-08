Il panorama dell'offseason MLB si preannuncia movimentato, con diversi All-Star che emergono come potenziali pedine di scambio. Tra i nomi più discussi spiccano il campione dei Mets Francisco Lindor e il closer dei Padres Mason Miller, per animare il mercato invernale.

Francisco Lindor: Contratto e Veto

Francisco Lindor, shortstop dei New York Mets, è un candidato concreto per il mercato invernale. Il suo ingaggio pesante e la probabile flessione futura rendono incerta la sua permanenza. Il contratto, circa 162,5 milioni di dollari per cinque anni, e i diritti 10-and-5, che gli garantiscono il potere di veto su ogni scambio, complicano le trattative.

Una cessione per migliorare o liberare risorse non è esclusa. Il proprietario Steve Cohen ha dichiarato: “Non li vedo andare da nessuna parte”, riferendosi a Lindor e Soto, indicando la volontà di mantenerli.

Mason Miller: L'Asset dei Padres

Mason Miller, closer dei San Diego Padres, è un nome caldo nel dibattito sull'offseason. Acquisito lo scorso anno, è nuovamente al centro delle speculazioni. Il suo controllo contrattuale fino al 2029 lo rende un asset prezioso. I Padres potrebbero valutarne la cessione per rinforzare altre aree del roster. La sua cessione in inverno è possibile, specie se la squadra non migliora, dato l'alto valore.

Altri Nomi Rilevanti nel Mercato Scambi

La lista dei possibili scambi include CJ Abrams (Nationals), William Contreras (Brewers), Reid Detmers e Zach Neto (Angels), Joe Ryan (Twins), Hunter Goodman (Rockies), Jarren Duran (Red Sox) ed Emerson Hancock (Mariners).

Tutti sotto controllo contrattuale e con significativo potenziale di mercato.

Le dinamiche del mercato invernale MLB sono complesse. Mentre Lindor affronta ostacoli per lo scambio (contratti onerosi, veto), Miller offre opportunità concrete alle franchigie per ottimizzare il roster.