La Roma ha concluso il proprio ritiro in Galles con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra allenata da Gasperini. Dopo questa battuta d'arresto, i giallorossi sono rientrati nella Capitale per un breve periodo di riposo, prima di riprendere gli allenamenti a Trigoria in vista della prossima amichevole contro il Borussia Dortmund. Il tecnico romanista, Gasperini, non ha nascosto le difficoltà riscontrate, affermando: «È stata una pessima partita… numericamente ci serve ancora qualcosa».

Il bilancio del ritiro e le osservazioni del tecnico

Il bilancio del ritiro si è rivelato negativo per la Roma, che ha registrato due sconfitte, contro Cardiff e Brighton, e una sola vittoria, ottenuta contro il Newport County. Gasperini ha espresso chiaramente il suo disappunto: «È stata una pessima partita, indubbiamente – ha dichiarato –. Abbiamo fatto una brutta prestazione. Abbiamo delle difficoltà, a cui però pensiamo di poter rimediare nelle prossime settimane».

Il tecnico ha inoltre evidenziato le criticità numeriche della rosa a sua disposizione. «Ci sono problematiche diverse, ma ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi.

Adesso le situazioni si definiranno. Il mercato inizia il primo luglio, ma poi si decide tutto negli ultimi quindici giorni di agosto. Sono date sbagliate per tutti, sicuramente, perché le squadre sono già in preparazione da un mese».

Gasperini ha ribadito la necessità di ulteriori innesti: «Numericamente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa, ma si sa. Su chi andare e come chiudere dipenderà. Ci sono sicuramente buone possibilità. D’Amico sta cercando e trattando giocatori molto giovani ma anche molto importanti, quella è l’indicazione».

Mercato e il rinnovo di Pellegrini

Nel frattempo, la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha prolungato il suo contratto di un anno, fino al 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione.

«La storia continua», recita il comunicato del club, che ha sottolineato la piena condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista da parte del giocatore.

Permane tuttavia aperta la questione del trequartista, un ruolo esplicitamente richiesto da Gasperini. L’operazione per Nusa dal Lipsia sembra essere sfumata a causa dell’elevata richiesta economica, pari a sessanta milioni di euro. L’alternativa individuata è Fofana del Lione, un giocatore che è stato seguito dagli osservatori giallorossi in due occasioni, l’ultima delle quali durante il preliminare di Champions League contro lo Slavia Praga. Per il calciatore belga, la cifra necessaria si aggirerebbe intorno ai quarantacinque milioni di euro.

Le prospettive della squadra

Il ritiro in Galles, con un solo successo e due sconfitte, ha messo in luce le difficoltà di una squadra che appare ancora incompleta. Il mercato, come sottolineato da Gasperini, è condizionato da tempistiche sfavorevoli: l’inizio della preparazione precede di gran lunga la chiusura delle trattative, creando un divario tra le esigenze tecniche e la disponibilità effettiva di nuovi giocatori.

Il rinnovo di Pellegrini rappresenta un importante segnale di continuità e stabilità per il club. Tuttavia, il nodo cruciale del trequartista rimane centrale per le ambizioni della squadra. L’eventuale concretizzazione dell’ipotesi Fofana potrebbe fornire al tecnico quel supporto creativo indispensabile per affrontare la stagione con maggiore equilibrio e competitività.