I Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica 2026 si terranno dal 17 al 25 ottobre presso il Rotterdam Ahoy di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'evento, tra i più attesi del calendario sportivo internazionale, vedrà la partecipazione di numerose squadre e ginnasti da ogni parte del mondo. Sono già stati annunciati i primi team e individualisti qualificati, in particolare per il continente asiatico, mentre molti altri posti restano ancora da assegnare.

Ginnastica Artistica Femminile (WAG): le prime squadre e individualiste

Per la competizione di Ginnastica Artistica Femminile (WAG), sono previsti ventiquattro posti per le squadre nazionali, ciascuna composta da cinque atlete.

Dal continente asiatico, il Giappone ha già ufficializzato le sue rappresentanti: Haruka Nakamura, Mana Okamura, Aiko Sugihara, Rina Kishi e Misa Nishiyama. Per le altre aree geografiche, tra cui Europa, Oceania, Americhe e Africa, le formazioni sono ancora in fase di definizione, con diverse posizioni indicate come "TBD" (To Be Determined) o "TBA" (To Be Announced).

Nella categoria All-Around, che mette a disposizione cinquantasei posti, sono stati resi noti alcuni nomi di spicco per l'Asia. Tra questi figurano Kang Xian Yeap (Malesia), Dildora Aripova (Uzbekistan), Lai Pin‑Ju (Taipei), Amanda Yap (Singapore), Cadence Zi Qi Teh (Malesia), Aleksandra Shevchenko (Uzbekistan), Ting Hua‑Tien (Taipei), Haylee Garcia (Filippine), Tran Doan Quynh Nam (Vietnam) e Joanne Chen Hoi Yuen (Hong Kong).

Ulteriori qualificazioni per questa categoria saranno determinate attraverso la World Cup series. Per quanto riguarda le specialiste degli attrezzi, che contano trentaquattro posti, le designazioni non sono ancora state comunicate.

Ginnastica Artistica Maschile (MAG): i primi atleti qualificati

Anche per la sezione di Ginnastica Artistica Maschile (MAG), i primi qualificati sono stati definiti. Il Giappone rappresenterà l'Asia con una squadra di alto livello, composta da Daiki Hashimoto, Shinnosuke Oka, Shohei Kawakami, Ryosuke Doi e Fusuke Maeda. Le squadre degli altri continenti sono, al momento, ancora da stabilire.

Nella categoria All-Around maschile, per la quale sono previsti quaranta posti, si sono già assicurati un posto atleti come Carlos Yulo (Filippine), Ravshan Kamiljanov (Uzbekistan), Khabibullo Ergashev (Uzbekistan), Eldrew Yulo (Filippine), Usukhbayar Erkhembayar (Mongolia) e Jovi Loh (Singapore).

Anche in questo caso, altri posti saranno assegnati in base ai risultati della World Cup series. Le designazioni per gli specialisti degli attrezzi maschili, che prevedono quarantotto posti, non sono ancora state rese note.

Il contesto organizzativo dei Mondiali di Rotterdam

L'edizione 2026 dei Mondiali di Ginnastica Artistica si terrà nella prestigiosa sede del Rotterdam Ahoy, una delle arene più importanti dei Paesi Bassi, nota per aver ospitato numerosi eventi sportivi internazionali. La manifestazione è ufficialmente inserita nel calendario delle competizioni mondiali e includerà le categorie Senior sia maschili che femminili. L'organizzazione dell'evento è gestita da un comitato locale in stretta collaborazione con la federazione internazionale.

Per garantire il massimo livello tecnico, saranno impiegati fornitori specializzati come Spieth per gli attrezzi. Il programma dettagliato e le liste complete dei partecipanti verranno aggiornati nelle prossime settimane, man mano che si concluderanno le qualificazioni attraverso i campionati continentali e la World Cup series.