Dal 25 al 30 agosto, la Val di Sole, in Trentino, sarà il palcoscenico dei Campionati Mondiali di mountain bike. A pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata, i commissari tecnici Mirko Celestino, Nadia De Negri e Simone Fabbri hanno ufficializzato la lista dei 30 atleti italiani convocati: composto da 13 donne e 17 uomini, tra cui spiccano diversi protagonisti della passata edizione.

Tra gli azzurri figurano Simone Avondetto, vicecampione del mondo XCO, e gli specialisti del Team Relay Martina Berta, Valentina Corvi e Juri Zanotti, medaglia d'argento nella scorsa edizione.

Valentina Corvi ha anche conquistato un bronzo nella prova XCO Under 23. Per la disciplina del downhill, la squadra potrà contare sui campioni continentali Gloria Scarsi e Loris Revelli, affiancati dalle medaglie d'argento Veronika Widmann e Stefano Introzzi, e da Filippo Gilardino, secondo tra gli juniores agli Europei.

Il programma dettagliato dei Mondiali

La manifestazione prenderà il via ufficialmente con la cerimonia di apertura, fissata per martedì 25 agosto a Malé. I primi titoli iridati verranno assegnati già il giorno successivo, mercoledì 26 agosto, giornata che vedrà anche l'atteso Team Relay in programma alle ore 17. Il calendario completo prevede l'assegnazione di ben 17 titoli distribuiti su cinque diverse discipline: il Cross-country Olimpico (XCO), il Cross-country Short Track (XCC), il Team Relay, il Downhill e l'e-Mountain Bike.

Le gare di e-mountain bike, sia femminili che maschili, si terranno mercoledì 26 agosto. Giovedì 27 agosto sarà la volta delle prove riservate agli Juniores e dello Short Track. L'emozionante gara di Downhill è in programma venerdì 28 agosto, e si disputerà sulla leggendaria pista Black Snake, riconosciuta come una delle più tecniche e impegnative del circuito mondiale.

La Val di Sole e le stelle internazionali

La Val di Sole si conferma un epicentro del mountain biking internazionale, ospitando per la quarta volta i Campionati Mondiali in vent'anni, dopo le edizioni di successo del 2008, 2016 e 2021. Questa edizione del 2026 vedrà la partecipazione di fuoriclasse come Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, attesi protagonisti nella gara di Cross-country Olimpico, in programma domenica 30 agosto alle ore 15.15.

Possibile presenza anche nella prova di Short Track, prevista per giovedì 27 agosto alle ore 18.30. L'evento è uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli appassionati di ciclismo fuoristrada.