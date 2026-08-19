Flavio Cobolli torna in campo oggi, mercoledì 19 agosto, per gli ottavi di finale del Masters 1000 americano a Cincinnati. Il tennista azzurro affronterà lo spagnolo Rafael Jodar in un incontro che si preannuncia avvincente. Il match è in programma intorno alle ore 17.00 e sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali SkySport, con la possibilità di seguirlo anche in streaming tramite l'app SkyGo e su NOW.

Il percorso verso gli ottavi

Per raggiungere questa fase del torneo, Flavio Cobolli ha beneficiato di un bye al primo turno. Successivamente, ha superato con successo il serbo Miomir Kecmanovic e il belga Alexander Blockx, dimostrando una solida preparazione.

Anche Rafael Jodar ha avuto un bye iniziale, per poi eliminare il canadese Denis Shapovalov e il cileno Alejandro Tabilo, guadagnandosi così l'accesso a questo importante confronto contro Cobolli.

Precedenti tra Cobolli e Jodar

La sfida tra Flavio Cobolli e Rafael Jodar a Cincinnati segna un momento significativo per entrambi gli atleti. Non ci sono, infatti, precedenti in carriera tra i due tennisti. Questo incontro rappresenterà dunque il loro primo confronto assoluto sul circuito professionistico, aggiungendo un ulteriore elemento di curiosità e imprevedibilità alla partita.

La forma di Rafael Jodar a Cincinnati

Rafael Jodar ha mostrato una forma eccellente nel corso del torneo, raggiungendo gli ottavi di finale con prestazioni convincenti.

In particolare, ha dominato il cileno Alejandro Tabilo con un netto 6‑2, 6‑1, in circa un’ora e quindici minuti di gioco, evidenziando grande determinazione. Dopo aver salvato due match point in un combattuto incontro contro Denis Shapovalov, Jodar ha dichiarato: “El partido contra Shapovalov me dio mucha confianza. Me llevó al límite y trabajé muy duro para ganarlo. Pero todos los partidos son difíciles.”

Il giovane spagnolo, classe 2006, ha dimostrato una progressione notevole, confermata dalla solida prestazione contro Tabilo, caratterizzata da 26 vincenti e 17 errori non forzati. Ha inoltre aggiunto: “Aunque el marcador parezca más cómodo, no significa que el encuentro haya sido fácil. Aquí todo el mundo juega a un nivel altísimo.”