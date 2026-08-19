Il celebre Varenne, leggenda del trotto mondiale, sarà tumulato nei prossimi giorni presso l'allevamento LJ di Eboli. La decisione, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, segna un momento importante per l'ippica. La cerimonia di tumulazione si terrà in forma strettamente privata. Per consentire agli ammiratori di rendere omaggio al "Capitano", sarà successivamente allestito un memoriale dedicato. Questo spazio, visitabile pubblicamente a circa un mese dalla tumulazione, offrirà l'opportunità di mantenere vivo il ricordo di uno dei più grandi campioni equini.

L'allevamento LJ si prepara così a diventare un punto di riferimento per gli appassionati e custode di un'icona sportiva.

La leggenda di Varenne nel trotto mondiale

La figura di Varenne è universalmente riconosciuta come uno dei più grandi cavalli da trotto di tutti i tempi. Nato nel 1995, questo straordinario atleta equino ha celebrato il suo trentesimo compleanno nel 2025, un traguardo che ne ha sottolineato l'impatto duraturo. La sua carriera agonistica è stata costellata da un'impressionante serie di successi internazionali, elevandolo a simbolo di eccellenza. Attraverso le sue vittorie, Varenne ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere il trotto italiano su scala globale. La sua fama, lungi dallo scemare con il ritiro dalle competizioni, è rimasta intatta e vibrante, consolidando il suo status di icona.

Ancora oggi, Varenne rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di ippica e gli addetti ai lavori, unesempio di talento e determinazione che continua a ispirare.

L'allevamento LJ di Eboli: custode della memoria

L'allevamento LJ di Eboli, situato nella provincia di Salerno, è una rinomata struttura specializzata nell'allevamento di cavalli da corsa. Sarà questo centro a diventare l'ultima dimora di Varenne, accogliendo le sue spoglie in un luogo che ne onorerà la grandezza. La scelta di questa sede è stata dettata dalla volontà di rispettare scrupolosamente le normative sanitarie e, al contempo, di creare un ambiente idoneo a preservare la memoria del campione. L'allevamento si impegna a offrire ai futuri visitatori la possibilità di rendere un sentito omaggio all'animale, attraverso un memoriale appositamente dedicato. Questo spazio non sarà solo un luogo di riposo, ma un punto di incontro per tutti coloro che desiderano ricordare e celebrare l'eredità di Varenne, mantenendo viva la sua leggenda.