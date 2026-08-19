È tutto pronto a Doha, in Qatar, per l’inizio del Mondiale Under 17 maschile. L’Italia di coach Francesco Conci debutterà oggi, mercoledì 19 agosto, alle ore 13.00 italiane contro la Romania, nella gara valida per la Pool B. La formula del torneo è stata modificata negli ultimi giorni a seguito della rinuncia di Stati Uniti, Giappone, Repubblica Ceca e Porto Rico. Le Nazionali partecipanti sono così scese da 24 a 20 e la prima fase non prevede più sei gironi da quattro squadre, ma cinque raggruppamenti composti da quattro formazioni ciascuno. Una rassegna iridata che segue il Mondiale femminile di categoria, in cui le azzurrine hanno chiuso al quinto posto.

Italia-Romania: il match in diretta streaming

Il primo impegno contro la Romania aprirà un percorso di tre partite nella fase preliminare, al termine della quale verrà definita la classifica complessiva utile per l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Per l’Italia sarà quindi importante raccogliere subito punti, per costruire una posizione favorevole nella graduatoria generale e proseguire il cammino. La partita tra Italia e Romania sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Volleyball World, che trovate di seguito.

I convocati dell’Italia

Il selezionatore Francesco Conci ha scelto un gruppo di quattordici atleti per questa rassegna iridata. In cabina di regia figurano Samuele Filippi, in forza ai Diavoli Rosa, e Gianmarco Cravea del Marino Pallavolo.

Nel reparto schiacciatori sono stati inseriti Stefano Fantoni e Alessandro Ferrero del Volley Sassuolo, Federico Guiotto del Trentino Volley, insieme a Mattia Alexi Maiocchi, Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini e Niccolò Strada del Volley Milano, oltre a Luka Stankovic e Matteo Talevi del Volley Lube. A completare l’organico c’è il centrale Giorgio Tamagnini della Sir Safety Perugia. Gli azzurrini arrivano alla rassegna iridata con il riferimento della vittoria ottenuta nel 2024 dalla Nazionale di categoria, capace di conquistare la medaglia d’oro al termine della finale contro l’Argentina, vinta al tie break. Si tratta del secondo appuntamento mondiale organizzato dalla FIVB per la categoria Under 17, con l’Italia chiamata a confrontarsi nuovamente con le migliori selezioni internazionali e provare a difendere il titolo iridato.