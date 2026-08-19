Un'importante sorpresa ha caratterizzato il Masters 1000 di Cincinnati, dove Brandon Nakashima, numero 22 del ranking mondiale, ha sconfitto il favorito Daniil Medvedev, numero 7. L'incontro, una vera battaglia durata due ore e cinquantuno minuti, ha visto l'americano imporsi con il punteggio di 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-1, guadagnandosi così l'accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo.

La partita è stata caratterizzata da un'intensità crescente e da momenti di alta tensione. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Nakashima ha dimostrato grande resilienza, annullando ben tre match point consecutivi nel secondo set, quando Medvedev conduceva 4-5 e 0-40.

Questa svolta ha ribaltato l'inerzia del match, con il russo che ha mostrato evidenti segni di frustrazione, culminati nel terzo set dove ha ceduto nettamente. Medvedev, ex numero uno del mondo, ha manifestato il suo nervosismo colpendo due volte le barriere pubblicitarie a bordo campo, un chiaro segnale della pressione subita.

I protagonisti maschili agli ottavi

Il percorso di Nakashima, che si conferma tra i nomi più interessanti del circuito nordamericano dopo aver raggiunto la finale a Montreal, lo vedrà affrontare agli ottavi il portoghese Nuno Borges. Quest'ultimo ha sorpreso eliminando Andrey Rublev con un doppio 6-3, 6-4. Anche altri big hanno staccato il pass per il turno successivo: Taylor Fritz, numero 9 del mondo, ha superato lo spagnolo Daniel Merida Aguilar (6-3, 6-4) e ora sfiderà l'australiano Christopher O’Connell, qualificato dopo il ritiro per infortunio di Joao Fonseca.

L'azzurro Lorenzo Musetti, dopo aver battuto Michael Zheng, affronterà il portoghese Jaime Faria, vittorioso su Adam Walton. Infine, Felix Auger-Aliassime, numero 4 del ranking, ha confermato il suo ottimo stato di forma sconfiggendo l'argentino Francisco Cerundolo con un netto 7-5, 6-1. La presenza di giovani talenti come Borges e Faria tra gli ottavi sottolinea la vivacità e l'imprevedibilità del torneo.

Le sfide femminili: Sabalenka inarrestabile

Nel tabellone femminile, la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha dominato la scena, liquidando rapidamente la cinese Wang Xinyu con un perentorio 6-1, 6-3. Anche l'ucraina Marta Kostyuk, numero 11, ha avuto la meglio sull'americana Sloane Stephens (ex numero 3, ora 240ᵃ) in due set combattuti, chiudendo 7-5, 7-5.

Si è qualificata agli ottavi anche Madison Keys, numero 24, che ha eliminato la ceca Katerina Siniakova (6-1, 6-4). Le prossime sfide vedranno Sabalenka contro Sara Bejlek, mentre la finalista Rybakina affronterà la russa Diana Shnaider.

La vittoria di Nakashima su Medvedev non è solo un risultato sportivo, ma un segnale della sua costante crescita e della sua capacità di gestire i momenti cruciali. La reazione di Medvedev, d'altra parte, evidenzia la pressione che grava sui top player e come la frustrazione possa influire sulle prestazioni, specialmente in un torneo così importante come il Masters 1000 di Cincinnati, trampolino di lancio per gli US Open.