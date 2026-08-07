È iniziata con una netta vittoria l’avventura dell’Italia al Mondiale Under 17 femminile. Le azzurrine hanno superato l’Algeria con il punteggio di 3-0 (25-8, 25-5, 25-10), imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo e confermando il divario tecnico tra le due formazioni. Domani, sabato 8 agosto, alle ore 2.00 italiane, la squadra italiana tornerà in campo per affrontare la Repubblica Dominicana, anch’essa già scesa in campo nella competizione.

Italia-Repubblica Dominicana: il match in diretta streaming

Per la giovane Nazionale si tratta di un appuntamento importante in ottica qualificazione alla fase successiva, considerando la formula del torneo che prevede sei squadre per ciascun raggruppamento e l’accesso agli ottavi di finale per le prime quattro classificate.

La Repubblica Dominicana arriva alla sfida dopo aver perso all’esordio contro Taipei con il risultato di 3-0. L’Italia, invece, ha mostrato una pallavolo efficace e continua contro l’Algeria, controllando l’incontro dall’inizio alla fine. La partita tra Italia e Repubblica Dominicana sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale Volleyball World, che trovate di seguito.

La vittoria contro l’Algeria all’esordio

Il primo punto del Mondiale per le azzurrine è arrivato con un attacco di Alice Pettiti, mentre il primo set ha preso rapidamente la direzione dell’Italia, avanti 8-2 con Beatrice Scalzotto. L’Algeria non è riuscita a modificare l’inerzia del parziale, chiuso sul 25-8 da un attacco in diagonale di Matilde Borrello.

Nel secondo set il primo punto italiano è stato firmato da Hillary Uwadie da posto 2. Anche in questa frazione la squadra di coach Massimo Bellano ha mantenuto il controllo, concedendo soltanto cinque punti alle avversarie e chiudendo il set con il 60% di efficienza in attacco. Il secondo parziale ha evidenziato anche l’efficacia del servizio italiano, con sette ace messi a segno a fronte di tre errori dai nove metri. Nel terzo set, Beatrice Zannese ha creato subito difficoltà alla ricezione algerina con la battuta, consentendo alle azzurrine di portarsi sull’8-3, prima dell’errore da posto due di Agroum. Da quel momento l’Italia ha gestito senza particolari difficoltà il vantaggio fino alla conclusione, trovando il punto del definitivo 25-10 con un attacco di Sofia Martinengo.