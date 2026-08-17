La stagione NFL 2026 si prospetta ricca di potenziali svolte storiche, con numerosi record che potrebbero essere superati da protagonisti già affermati. Tra i primati più discussi figura quello delle yard corse in una singola stagione, attualmente detenuto da Eric Dickerson. Il running back Jahmyr Gibbs dei Lions è un serio candidato a insidiarlo, grazie a un ruolo sempre più centrale nell’attacco della sua squadra. La combinazione del suo talento e una strategia offensiva che lo valorizza potrebbe spingerlo oltre le 2.105 yard.

Un altro record a portata di mano è quello dei tackle in carriera, un primato attualmente nelle mani di Ray Lewis.

Il veterano Bobby Wagner, sebbene ancora senza squadra, necessita di soli 59 placcaggi per superare Lewis. Molti osservatori ritengono che possa raggiungere questo traguardo qualora firmasse con una squadra competitiva. Sul fronte delle ricezioni, Jaxon Smith-Njigba si candida a superare il record di Michael Thomas, puntando a raggiungere le 150 ricezioni stagionali grazie a un ruolo sempre più centrale nel suo schema offensivo.

Record individuali e di squadra nel mirino

Tra i quarterback, Joe Burrow è prossimo a superare Drew Brees per il record di completi a partita. Parallelamente, Lamar Jackson potrebbe diventare il quarterback con il maggior numero di tentativi di corsa in carriera, superando Cam Newton già entro la sesta settimana di gioco, a meno di infortuni.

Josh Allen, dal canto suo, ha l’opportunità di stabilire un nuovo primato per i touchdown su corsa nei playoff tra i quarterback, avendo già raggiunto quota nove contro i dieci di Jalen Hurts.

Anche i kicker sono sotto i riflettori: Cam Little, già detentore del record per il field goal più lungo, potrebbe ulteriormente migliorare il proprio primato. Ha già dimostrato di poter calciare da 70 yard in preseason, suggerendo un potenziale superamento del suo stesso record. Sul fronte difensivo, i Denver Broncos potrebbero superare il record di sack di squadra in una stagione, attualmente detenuto dai Chicago Bears del 1984, grazie a una difesa che nella scorsa stagione ha già totalizzato 68 sack, avvicinandosi al traguardo.

Altri primati nel mirino: un'analisi dettagliata

Oltre ai record già menzionati, diversi altri primati potrebbero essere infranti nei prossimi anni. Tra questi, Bijan Robinson è considerato uno dei principali candidati a superare il record di yard da scrimmage in una singola stagione. Allo stesso modo, Christian McCaffrey potrebbe diventare il running back con il maggior numero di yard ricevute in carriera. Myles Garrett, dopo aver già stabilito un nuovo record di sack in una stagione, ora punta ambiziosamente a quota 25. Nel panorama dei tight end, Trey McBride e Brock Bowers emergono come possibili nuovi detentori del record di yard ricevute in una stagione per la loro posizione.

Infine, il quarterback Matthew Stafford è prossimo a eguagliare il record di rimonte nel quarto quarto.

Per quanto riguarda i kicker, oltre a Cam Little, anche Will Reichard è accreditato per stabilire nuovi limiti nella distanza dei field goal. La stagione 2026 si prospetta, dunque, come una delle più interessanti degli ultimi anni per tutti gli appassionati di statistiche e primati della NFL.