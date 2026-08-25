Si è concluso agli ottavi di finale il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di doppio misto degli US Open. I due tennisti italiani, che detenevano il titolo di campioni in carica, sono stati superati dalla coppia composta da Andrej Rublev e Mirra Andreeva. L'incontro, intenso e combattuto, si è risolto in tre set con il punteggio di 1-4, 4-1, 11-9, dopo 53 minuti di gioco serrato sul cemento di New York.

La sfida ha visto Errani e Vavassori, vincitori della precedente edizione del torneo, cedere il passo dopo un match estremamente equilibrato.

La partita è stata decisa solamente al super tie-break del terzo set, a testimonianza dell'alta posta in gioco e della determinazione di entrambe le formazioni. La coppia italiana ha iniziato in salita, perdendo il primo parziale, ma ha saputo reagire con forza nel secondo set, ristabilendo la parità. Tuttavia, nel decisivo terzo set, Rublev e Andreeva hanno dimostrato maggiore lucidità nei punti cruciali, conquistando la vittoria e l'accesso ai quarti di finale.

Rublev e Andreeva: la corsa verso il primo Slam

Per Andrej Rublev e Mirra Andreeva, questa vittoria rappresenta un risultato di notevole importanza nel loro percorso agli US Open. Entrambi i tennisti sono infatti alla ricerca del loro primo titolo Slam in doppio, un obiettivo che li motiva profondamente in questa competizione.

La giovane Andreeva, reduce dal prestigioso successo nel singolare al Roland Garros, e Rublev, già affermato protagonista sia in singolare che in doppio a livello ATP, hanno evidenziato un grande affiatamento e una notevole determinazione nel superare i detentori del titolo.

La coppia, formatasi appositamente per questa edizione degli US Open, ha saputo gestire con maestria la pressione nei momenti chiave della partita. Questa capacità di mantenere la calma e di esprimere il proprio miglior tennis nei frangenti decisivi ha permesso loro di confermare le aspettative della vigilia, proiettandoli con slancio nel tabellone del doppio misto e rafforzando la loro candidatura per la vittoria finale.

Il percorso di crescita di Andreeva e Rublev nel doppio

Mirra Andreeva, nonostante la sua giovane età di diciannove anni, ha già un palmarès invidiabile che include il suo primo titolo Slam in singolare, conquistato al Roland Garros 2026. A questo si aggiungono due semifinali raggiunte in tornei major nella specialità del doppio, a dimostrazione delle sue crescenti capacità anche in questa disciplina. Dal canto suo, Andrej Rublev vanta un'esperienza significativa, avendo raggiunto diverse finali nel circuito ATP e collezionato numerosi quarti di finale nei tornei del Grande Slam, sia in singolare che in doppio.

La decisione di unire le forze per gli US Open, dopo aver giocato con partner diversi nelle edizioni precedenti, si è rivelata vincente.

Fin dai primi scambi, la coppia ha mostrato una sintonia eccezionale in campo, che ha permesso loro di superare ostacoli importanti come i campioni in carica Errani e Vavassori. Questa vittoria non è solo un passo avanti nel torneo, ma consolida la loro posizione tra i favoriti per la conquista del titolo a New York, segnando un momento significativo nella loro carriera nel doppio.