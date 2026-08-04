L'Italia del nuoto artistico a squadre ha conquistato un nuovo prestigioso traguardo agli Europei di Parigi, aggiudicandosi la medaglia di bronzo nel programma tecnico. Questo successo bissa il terzo posto già ottenuto nel programma libero, confermando l'eccellente competitività delle azzurre sulla scena continentale.

Le atlete italiane hanno concluso la prova con un punteggio di 284.6725, posizionandosi sul podio alle spalle della Russia, che ha dominato la gara con 303.2467 punti, conquistando l'oro. L'argento è andato alla Spagna, che ha registrato 296.4299 punti.

Questo risultato evidenzia la solidità della formazione italiana, capace di mantenere un elevato standard di prestazioni in una competizione di così alto livello internazionale.

Il doppio bronzo agli Europei di Parigi

La performance nel programma tecnico ha messo in luce la precisione e coordinazione della squadra italiana, elementi cruciali nel nuoto artistico. Il punteggio conseguito ha permesso alle azzurre di replicare il podio del giorno precedente, quando avevano già brillato nel programma libero. La Russia si è confermata una potenza indiscussa della specialità, mentre la Spagna ha rafforzato la propria posizione tra le migliori formazioni europee.

Il doppio bronzo ottenuto dall'Italia rappresenta un segnale estremamente positivo in vista dei prossimi impegni internazionali.

Questi successi dimostrano la costante crescita e continuità del movimento nazionale nel nuoto artistico, proiettando la squadra verso future sfide con rinnovato slancio.

Promesse dal settore giovanile: i successi juniores

Il futuro del nuoto artistico italiano appare altrettanto promettente grazie ai segnali incoraggianti provenienti dal settore juniores. Agli Europei di Monaco di Baviera, l'Italia ha arricchito il proprio medagliere con altri due bronzi. Il primo è stato conquistato da Filippo Pelati nella finale del solo tecnico maschile, mentre il secondo è arrivato nella finale del team acrobatico, grazie a una formazione composta da giovani atleti e atlete di talento. Questi risultati sottolineano la vitalità del vivaio azzurro e la sua capacità di formare talenti pronti a emergere anche nelle categorie senior.

Le eccellenti prestazioni delle squadre italiane, sia a livello assoluto che giovanile, non solo confermano la solidità del movimento, ma alimentano anche grandi speranze per il futuro del nuoto artistico nazionale, sia nelle competizioni continentali che in quelle mondiali. L'Italia si conferma così una protagonista di spicco in questa affascinante disciplina.