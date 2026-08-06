Pete Crow-Armstrong, il talentuoso centro esterno ventiquattrenne dei Chicago Cubs, è attualmente sotto i riflettori della Major League Baseball. Designato come il principale favorito per il prestigioso premio di MVP della National League, Crow-Armstrong ha espresso la sua ambizione: “Vedremo. Spero che ci sia ancora margine. Voglio pensare di sì”, sottolineando la sua convinzione di poter raggiungere livelli di eccellenza ancora maggiori, nonostante le sue già straordinarie prestazioni.

Le sue statistiche stagionali sono a dir poco impressionanti: vanta un bWAR di 7.3, una media battuta di .288, 26 fuoricampo, 28 basi rubate e 14 defensive runs saved in sole 115 partite.

Questo rendimento è stato cruciale per i Cubs, che hanno consolidato il loro record a 66 vittorie e 49 sconfitte dopo aver superato i Los Angeles Dodgers, attuali leader della NL West. La squadra occupa ora il secondo posto nella NL Central, a cinque partite e mezzo dai Milwaukee Brewers, e detiene un vantaggio di cinque gare nella classifica per la wild card.

L'evoluzione di un talento: dalla promessa alla maturità

Il cammino di Crow-Armstrong nella MLB ha preso il via nel 2023 con un'apparizione di tredici gare, seguita da una stagione di spicco l'anno successivo, culminata con la convocazione all'All-Star Game, la conquista del Gold Glove e il nono posto nella votazione per l'MVP. Ciononostante, la seconda metà della scorsa stagione aveva sollevato interrogativi sulla sua costanza, evidenziando un calo nelle performance offensive e una gestione emotiva talvolta problematica.

Il giocatore stesso ha ammesso la necessità di affinare la costanza nel contatto e di moderare le proprie reazioni, spesso manifestate con gesti plateali sul campo.

In questa stagione, nonostante un numero ancora elevato di strikeout (134 in 506 presenze al piatto), Crow-Armstrong ha significativamente migliorato la sua disciplina al piatto, raddoppiando le basi su ball rispetto al 2025, raggiungendo quota 60. Il manager dei Cubs, Craig Counsell, ha commentato: “Penso che sia legato a come vede la palla. Ha molta fiducia. È in una situazione in cui è pronto a colpire, ma sa anche quando dire di no, se ha senso”.

Il supporto tecnico e la visione di squadra

Un fattore determinante nella progressione di Crow-Armstrong è stato il lavoro con l'assistant hitting coach John Malle, suo mentore fin dai tempi di Triple-A Iowa.

Il giocatore ha riconosciuto: “È stato la forza trainante di gran parte del mio successo. Non ha paura di essere diretto con me, e lo apprezzo molto. Durante le partite, non è possibile concentrarsi sulla meccanica; è fondamentale piuttosto ricordarmi di superare gli episodi negativi”.

Crow-Armstrong ha dimostrato una maggiore maturità nella gestione delle proprie emozioni, come evidenziato dalla diminuzione dei gesti di frustrazione in seguito a uno strikeout. “Mi ha fatto credere nella visione d’insieme, e l’identità di questa squadra mi ha aiutato molto a livello personale”, ha aggiunto. Nonostante il caloroso supporto dei tifosi e i riconoscimenti individuali, il suo obiettivo primario rimane la conquista delle World Series: “Ci sono grandi traguardi che possiamo raggiungere con questo gruppo.

Amo quello che abbiamo e amo quello che stiamo facendo”.

Le analisi di settore confermano un notevole miglioramento nella disciplina al piatto di Crow-Armstrong, con un incremento del tasso di basi guadagnate per ball e una riduzione degli swing su lanci fuori zona. La sua on-base percentage (OBP) ha raggiunto livelli inediti, superando persino i suoi migliori risultati nelle minor league. Il suo valore di WAR, in questa stagione, è secondo solo a quello di Shohei Ohtani. Mantenendo questo ritmo, Crow-Armstrong potrebbe non solo avvicinarsi ai record storici dei Cubs, ma anche rafforzare ulteriormente la sua già solida candidatura al premio di MVP.