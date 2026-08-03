Il ciclista Tadej Pogacar, reduce dalla sua quinta vittoria al Tour de France, ha ufficialmente confermato la sua partecipazione alla prossima Vuelta di Spagna. Questa sarà la sua prima apparizione nella corsa a tappe spagnola dal 2019, un ritorno attesissimo che si svolgerà dal 22 agosto al 13 settembre. L'annuncio è stato diramato dal suo team, UAE-Emirates, che ha dichiarato: "È vero, è tornato. Tadej Pogacar confermato per la Vuelta".

Lo stesso Pogacar ha espresso la sua soddisfazione sul sito ufficiale della squadra: "Sono molto felice di annunciare il mio ritorno alla Vuelta.

È stato il mio primo Grande Giro nel 2019 e ho vissuto un’esperienza incredibile lì". Le sue parole riflettono l'entusiasmo per affrontare nuovamente una competizione che ha segnato l'inizio della sua brillante carriera nei Grandi Giri.

Il Precedente alla Vuelta e il Percorso del 2026

Nel 2019, alla sua prima esperienza in un Grande Giro, Pogacar si distinse immediatamente, conquistando ben tre vittorie di tappa in montagna e concludendo la corsa al terzo posto nella classifica generale. In quell'occasione, fu preceduto solamente dal connazionale Primoz Roglic e dallo spagnolo Alejandro Valverde, dimostrando già allora il suo immenso potenziale.

L'edizione 2026 della Vuelta di Spagna prenderà il via il 22 agosto dalla suggestiva cornice di Monaco, per concludersi tre settimane più tardi, il 13 settembre, nella storica città di Granada.

Il percorso, attentamente studiato, si snoderà prevalentemente lungo la pittoresca costa spagnola, attraversando diverse regioni fino a raggiungere l'Andalusia, con una scelta strategica che eviterà il passaggio per la capitale Madrid.

L'Obiettivo della Tripletta e il Valore Sportivo

La partecipazione di Tadej Pogacar alla Vuelta assume un significato di particolare rilevanza, poiché rappresenta l'ultimo Grande Giro che manca nel suo già ricchissimo palmarès. Il campione sloveno ha infatti già trionfato al Giro d’Italia nel 2024 e ha conquistato due titoli mondiali consecutivi nel 2024 e nel 2025. A soli 27 anni, questa è per lui l'opportunità di completare il prestigioso "cerchio" delle tre maggiori corse a tappe del calendario ciclistico internazionale.

Il suo ritorno alla corsa spagnola non è solo un evento sportivo di alto profilo, ma assume anche un profondo valore simbolico. Chiudere la serie delle tre grandi corse a tappe consoliderebbe ulteriormente la sua posizione tra gli atleti più vincenti e completi della sua generazione, un traguardo che pochi ciclisti nella storia sono riusciti a raggiungere.

Le Aspettative per il Ritorno

La presenza di Pogacar alla Vuelta 2026 era un evento molto atteso nel mondo del ciclismo. L'atleta sloveno correrà la corsa spagnola con l'obiettivo dichiarato di conquistare uno dei pochi traguardi che ancora gli mancano nella sua straordinaria carriera professionistica. Il team UAE ha confermato la sua partenza da Monaco il 22 agosto, subito dopo il successo al Tour de France. Pogacar, che sette anni fa (nel 2019) si classificò terzo con tre vittorie di tappa, è ora determinato a vincere la corsa a tappe spagnola che non ha ancora aggiunto al suo invidiabile curriculum.