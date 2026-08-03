Alexander Zverev ha inaugurato la stagione nordamericana con un sorriso che rivela una svolta significativa nella sua carriera. Dopo aver conquistato il suo primo titolo del Grande Slam a Parigi e aver raggiunto la finale a Wimbledon, il tennista tedesco ha chiarito di avere un nuovo, ambizioso obiettivo: puntare alla vetta del ranking mondiale.

Il trionfo al Roland Garros e la finale di Wimbledon

“Ho atteso a lungo quel titolo del Grande Slam e, naturalmente, sono felicissimo che sia finalmente arrivato”, ha dichiarato Zverev alla vigilia del Masters 1000 canadese, riferendosi alla sua storica vittoria al Roland Garros.

Solo poche settimane più tardi, ha affrontato la finale di Wimbledon, dove si è arreso a Jannik Sinner in un incontro che ha definito “un grande match” e che “avrebbe potuto durare anche un po’ di più”. Zverev ha ammesso di aver avuto la sensazione che la partita potesse estendersi fino al quinto set, a testimonianza dell'intensità della sfida.

L'obiettivo numero 1: la scalata al ranking ATP

Attualmente al numero 2 del ranking ATP, Zverev ha notato di essere stato superato da Carlos Alcaraz per soli quaranta punti. Ha tuttavia evidenziato come siano sufficienti due vittorie nel torneo in Canada per riconquistare la seconda posizione. Ma il suo sguardo è proiettato ben oltre: “Sì, certo, è sicuramente uno dei miei obiettivi”, ha confermato, ribadendo la sua determinazione a raggiungere la vetta del ranking mondiale.

Preparazione intensa per la parte finale della stagione

“Penso che i due mesi appena trascorsi siano stati fantastici”, ha aggiunto Zverev, ripercorrendo il periodo estremamente intenso che lo ha visto protagonista tra il trionfo di Parigi e la finale sull'erba di Wimbledon. Dopo una meritata settimana di vacanza, il campione ha ripreso gli allenamenti con grande determinazione, focalizzandosi sulla preparazione ottimale per la parte conclusiva della stagione.

Lo stage alla Rafa Nadal Academy e le prospettive future

In vista della cruciale tournée nordamericana su cemento, che include l'importante appuntamento dello US Open, Zverev ha completato un intenso stage di dieci giorni presso la prestigiosa Rafa Nadal Academy a Manacor.

Ha descritto Mallorca come “un luogo perfetto per preparare questa parte della stagione”, elogiando le condizioni climatiche simili a quelle che affronterà in Nord America e la tranquillità offerta dall'accademia. Il tennista ha inoltre sottolineato il valore inestimabile del supporto tecnico ricevuto da Toni Nadal e delle preziose opinioni di Rafa Nadal, con cui ha potuto confrontarsi dopo un decennio di sfide sul campo. Questa preparazione mirata è fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide e consolidare la sua posizione nel tennis mondiale.