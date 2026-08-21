Elena Rybakina è stata costretta a un doloroso ritiro nei quarti di finale del torneo di Cincinnati, ponendo fine alla sua sfida contro Iga Swiatek e alle sue immediate speranze di raggiungere il primato mondiale. L'incontro, durato appena trenta minuti e interrotto sul 4-1 in favore della polacca, ha visto la kazaka abbandonare il campo a causa di un infortunio al tendine d'Achille sinistro, un brusco stop nella sua promettente corsa al vertice.

La tennista kazaka era scesa in campo con la caviglia sinistra già fasciata, un segnale di disagio preesistente.

La situazione è precipitata durante il penultimo punto del match, quando Rybakina ha richiesto l'intervento medico. Nonostante il tentativo di proseguire, il dolore le ha impedito di effettuare il movimento fondamentale per il servizio. L'incapacità di spingere correttamente ha reso inevitabile la decisione di ritirarsi, interrompendo la sua progressione nel torneo e la rincorsa al vertice del tennis femminile.

La corsa al vertice della classifica mondiale

Il torneo di Cincinnati era un'occasione cruciale per Elena Rybakina. La sconfitta di Aryna Sabalenka agli ottavi di finale aveva aperto uno scenario favorevole per la kazaka, attuale numero due del mondo. Raggiungendo la finale, Rybakina avrebbe potuto insidiare il primato mondiale detenuto da Sabalenka.

Il forzato ritiro ha tuttavia vanificato questa opportunità, mantenendo invariate le posizioni al vertice della classifica e rimandando il sogno di conquistare la prima posizione.

Le conseguenze immediate e l'incognita US Open

Il ritiro di Rybakina ha avuto immediate ripercussioni. Iga Swiatek, in vantaggio nell'incontro, ha ottenuto l'accesso alle semifinali, dove affronterà Jessica Pegula. La tennista polacca ha espresso apprezzamento per la sua avversaria, riconoscendo la sua forza e sottolineando l'importanza degli US Open. Proprio la partecipazione di Elena Rybakina al prestigioso Slam americano è ora avvolta dall'incertezza, con l'infortunio al tendine d'Achille che solleva seri dubbi sulla sua piena ripresa in tempo per l'evento.