Il commissario della Southeastern Conference (SEC), Greg Sankey, ha preso una posizione ferma e decisa contro la concessione di eleggibilità a studenti-atleti che hanno già firmato contratti professionistici, in particolare nel football e nel basket universitario. Sankey sostiene con forza che permettere a ex professionisti di tornare a competere crea un "svantaggio competitivo e un’ingiustizia fondamentale" nei confronti di tutti quegli studenti-atleti che hanno scelto di rimanere fedeli al modello educativo collegiale e alle sue regole.

La difesa del modello universitario

Nel suo affidavit, Sankey ha sottolineato come lo sport universitario debba essere intrinsecamente legato al perseguimento di un titolo di studio. Questa connessione è cruciale per preservare le opportunità per i futuri studenti-atleti e per evitare il caos nel sistema di reclutamento, che potrebbe essere generato dall’afflusso incontrollato di atleti al quinto anno o di ex professionisti. A suo avviso, il ritorno di atleti già passati al professionismo mina profondamente i principi di amatorialità e equità che sono alla base dello sport collegiale.

Contenziosi legali e integrità sportiva

La posizione del commissario Sankey emerge in un periodo caratterizzato da crescenti contenziosi legali sull’eleggibilità degli atleti, con alcune decisioni giudiziarie che hanno permesso a ex professionisti di rientrare nel circuito universitario.

Il suo affidavit rappresenta un chiaro richiamo al rispetto delle normative esistenti e alla salvaguardia dell’integrità del sistema educativo-sportivo. L'obiettivo è proteggere non solo la competizione, ma anche il percorso formativo degli studenti.

Il caso Bediako e l'appello di Sankey

Un esempio concreto di questa problematica è il caso di Charles Bediako, centro dell’Alabama, che dopo aver firmato un contratto professionistico ha cercato di rientrare nel basket universitario. Sankey ha presentato il suo affidavit proprio in questo contesto, chiedendo al tribunale di respingere la richiesta di eleggibilità. Ha argomentato che le regole dell’NCAA sono essenziali per l’integrità dello sport collegiale, per la missione educativa che esso persegue e per le opportunità che offre agli attuali e futuri studenti-atleti.

Sankey ha ribadito con chiarezza: "Chiedo rispettosamente alla Corte di sostenere le regole di eleggibilità dell'NCAA contestate in questo caso, che sono essenziali per l'integrità dello sport universitario, per la missione educativa che esse servono e per le opportunità che forniscono agli attuali e futuri studenti-atleti." Ha inoltre messo in guardia che consentire il ritorno di ex professionisti potrebbe "creare uno svantaggio competitivo e un’ingiustizia fondamentale" per tutti coloro che hanno seguito il percorso collegiale senza interruzioni, rispettando pienamente il modello.