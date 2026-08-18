Elena Rybakina ha dimostrato grande tenacia e determinazione al Cincinnati Open, superando Magdalena Frech con un combattuto 6-4, 7-6(2). Questa vittoria cruciale non solo consolida la sua posizione di numero due del mondo, ma alimenta anche la sua ambiziosa rincorsa al vertice del ranking WTA. La partita, segnata da due interruzioni per pioggia, ha messo in luce la capacità della tennista kazaka di mantenere la calma e la concentrazione nei momenti più difficili, nonostante la tenace resistenza dell'avversaria.

La sfida contro Frech è stata un vero test di resistenza e nervi.

La giocatrice polacca ha mostrato una notevole determinazione, riuscendo ad annullare ben quindici delle diciotto palle break concesse. Nonostante la sua caparbietà, Rybakina è riuscita a imporsi grazie alla potenza e precisione dei suoi colpi, unita a una freddezza invidiabile nei momenti chiave. Le interruzioni per pioggia hanno scandito il ritmo dell'incontro, mettendo a dura prova la concentrazione di entrambe le atlete. La prima pausa ha fermato il gioco quando Rybakina conduceva 5-4 nel primo set, con due punti per chiudere il parziale. Al rientro in campo, la kazaka ha prontamente sfruttato l'occasione per aggiudicarsi il set.

La seconda interruzione è giunta nel secondo set, sul 4-3 per Rybakina.

Anche in questa circostanza, la numero due del mondo ha saputo ritrovare il suo ritmo, portando il set al tie-break. Qui, con una prestazione solida, ha sigillato la vittoria al quarto match point, confermando la sua superiorità nei momenti decisivi.

La rincorsa al vertice WTA

Con questo successo, Elena Rybakina porta il suo bilancio stagionale a 41 vittorie e 12 sconfitte, eguagliando giocatrici del calibro di Jessica Pegula ed Elina Svitolina per il maggior numero di successi nel circuito WTA nel 2026. La sua scalata verso la prima posizione è ancora impegnativa, con un distacco di 474 punti dalla leader Aryna Sabalenka. Il prossimo ostacolo per Rybakina sarà la vincente dell'incontro tra Diana Shnaider e Maja Chwalinska, un match che si preannuncia cruciale per le sue ambizioni di ranking.

Nel frattempo, la campionessa in carica Iga Swiatek ha confermato il suo eccellente stato di forma. Dopo aver conquistato il titolo in Canada, ha superato Maria Sakkari con un netto 4-6, 6-1, 6-1, proseguendo la sua difesa del titolo qui a Cincinnati. Questo risultato sottolinea la sua determinazione a mantenere la sua posizione di vertice nel tennis mondiale.

È interessante notare come Rybakina abbia già dimostrato in passato la sua capacità di affrontare e superare le migliori. Ha infatti eliminato Sabalenka nei quarti di finale del torneo dell'anno precedente. Quella vittoria, una delle sue sette contro la numero uno del mondo negli ultimi cinque anni, le aveva aperto le porte della semifinale, dove poi era stata sconfitta proprio da Iga Swiatek. Questi precedenti evidenziano la sua propensione a brillare nei grandi appuntamenti e la sua costante minaccia per le posizioni di vertice.