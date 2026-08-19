Aryna Sabalenka ha dimostrato ancora una volta il suo strapotere sul campo al Cincinnati Open, assicurandosi un posto negli ottavi di finale con una prestazione dominante. La numero uno del mondo ha superato con autorità la sua avversaria, Wang Xinyu, in appena cinquantaquattro minuti di gioco, chiudendo l'incontro con un netto 6-1, 6-3. Questa vittoria sottolinea non solo la sua eccellente forma fisica, ma anche una superiorità tecnica e tattica che la rende una delle tenniste più temibili del circuito.

La campionessa in carica di Cincinnati e detentrice del titolo agli US Open ha raggiunto un traguardo storico con questo successo.

Sabalenka è ora la terza tennista nella storia ad aver collezionato almeno 50 vittorie nei prestigiosi tornei WTA 1000 mentre occupava la posizione di numero uno del mondo. Un risultato che la pone al fianco di leggende come Serena Williams e della talentosa Iga Swiatek, consolidando ulteriormente il suo status nell'élite del tennis femminile.

Nel corso del match contro Wang Xinyu, attuale numero 36 del ranking mondiale, la tennista bielorussa ha sfoggiato un gioco aggressivo e preciso. Ha messo a segno ben 17 colpi vincenti, mantenendo al contempo un numero estremamente basso di errori non forzati, fermandosi a sole cinque imprecisioni. La sua efficacia al servizio è stata un'arma fondamentale: Sabalenka ha servito con una percentuale del 60% e ha capitalizzato in modo impressionante, vincendo 14 dei 15 punti giocati con la seconda di servizio, una statistica che evidenzia la sua solida pressione anche dopo la prima palla.

La superiorità in campo e i numeri del match

L'analisi delle statistiche conferma il dominio incontrastato di Sabalenka. Ha realizzato cinque ace e commesso una sola doppia fallo, dimostrando grande controllo. La percentuale di punti vinti con la prima di servizio è stata del 78%, un dato che ha reso quasi impossibile per Wang Xinyu trovare un ritmo di gioco. La tennista cinese ha provato a opporre resistenza, ma i suoi numeri parlano chiaro: solo otto vincenti e sei errori non forzati, insufficienti per impensierire la leader del ranking mondiale. Un altro aspetto cruciale della prestazione di Sabalenka è stata la sua capacità di annullare tutte le occasioni di break concesse, mantenendo il servizio intatto e rafforzando la sua leadership in ogni fase dell'incontro.

Con questa vittoria, il bilancio stagionale di Sabalenka si attesta su un impressionante 40 vittorie e sole sette sconfitte. Un percorso che la vede ora determinata a interrompere un "digiuno di titoli" che dura da sei tornei, con l'obiettivo di conquistare il suo venticinquesimo trofeo in carriera. La sua ambizione è palpabile, e il torneo di Cincinnati rappresenta una tappa fondamentale per raggiungere questo importante traguardo.

Il percorso stagionale e la prossima sfida

La prestazione di Sabalenka è stata ampiamente elogiata dagli addetti ai lavori, che l'hanno descritta come una vera e propria "masterclass". La bielorussa non ha concesso a Wang Xinyu alcuna opportunità di entrare in partita, controllando ogni scambio con autorità.

Nel prossimo turno, Sabalenka affronterà la giovane tennista ceca Sara Bejlek. Bejlek ha guadagnato il suo posto agli ottavi dopo una vittoria in rimonta in tre set contro Ekaterina Alexandrova. È interessante notare che Alexandrova era stata proprio l'avversaria che aveva eliminato Sabalenka nel turno degli ottavi a Toronto, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla prossima sfida. Il match contro Bejlek si preannuncia quindi come un test significativo per Sabalenka, che cercherà di mantenere alta la concentrazione e proseguire la sua marcia verso la finale del Cincinnati Open in una stagione già ricca di successi personali.