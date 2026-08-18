Le classifiche di preseason nel college football NCAA spesso generano aspettative che non sempre trovano conferma. Le previsioni indicano che sei squadre, attualmente nella Top 25, potrebbero non mantenere il loro posto nel ranking a fine stagione.

Tra le formazioni più a rischio figurano i No. 9 Ole Miss Rebels. L'entusiasmo della scorsa stagione potrebbe affievolirsi, poiché le difese avversarie appaiono ora meglio preparate per affrontare il quarterback Trinidad Chambliss, elemento chiave del loro attacco. Questa maggiore preparazione tattica potrebbe compromettere la loro permanenza nella Top 25.

I No. 13 Oklahoma Sooners sono una vera incognita. La loro stagione può oscillare tra successo e crollo. Partite cruciali contro Texas, Texas A&M, Ole Miss e Missouri saranno determinanti per capire se riusciranno a restare tra le prime venticinque.

Calendari impegnativi e transizioni difficili

I No. 17 Washington Huskies affrontano un calendario particolarmente difficile, con match impegnativi nelle ultime settimane contro Indiana, Oregon, Penn State e USC. Dopo le vicende legate al quarterback Demond Williams Jr, la squadra rischia di ripetere l'andamento della scorsa stagione, conclusa con un record di 9-4 e fuori dal ranking finale.

Situazione delicata anche per i No. 20 Tennessee Volunteers, che potrebbero affidarsi a un quarterback freshman o redshirt freshman (George MacIntyre o Faizon Brandon).

Impegni difficili contro Texas, Texas A&M, LSU e Alabama rappresentano ostacoli significativi. La squadra non sembra più avere la stessa forza offensiva di qualche anno fa; l'assenza di un ricevitore di riferimento e la necessità di inserire nuovi elementi in attacco e linea offensiva potrebbero impedire ai Volunteers di mantenere la posizione nella Top 25.

Le sfide cruciali per Iowa e Missouri

I No. 22 Iowa Hawkeyes dovranno affrontare un calendario Big Ten estremamente impegnativo, con l'esordio contro Michigan, poi Ohio State e Washington. Se non riusciranno a sorprendere in almeno una di queste gare, il loro stile di gioco poco offensivo potrebbe non bastare per restare nel ranking.

Infine, i No.

25 Missouri Tigers, pur essendo una squadra potenzialmente solida, hanno un calendario di fine stagione estremamente impegnativo contro avversarie già nella Top 10. Questa fase sarà cruciale per determinarne la permanenza in classifica.