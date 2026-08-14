Ben Shelton ha conquistato il Masters 1000 di Montreal, imponendosi in finale contro il connazionale Brandon Nakashima. Il tennista statunitense, attualmente numero sei della classifica ATP, ha vinto il match con un punteggio di 6-3, 7-6 in un’ora e 29 minuti di gioco. Questa vittoria rappresenta il suo quarto titolo ATP stagionale, dopo i trionfi già ottenuti nel 2026 a Dallas, Monaco di Baviera e Stoccarda.

La finale ha mostrato un Shelton dominante al servizio, capace di strappare due break a Nakashima nel primo set, chiuso 6-3. Nel secondo parziale, l'equilibrio è stato maggiore, con entrambi i giocatori solidi alla battuta e nessuna palla break concessa.

Il match si è deciso al tie-break (7-4), dove Shelton ha sfruttato due minibreak per assicurarsi il set e la partita, confermando la sua imbattibilità nel torneo senza cedere un set. Il suo bilancio negli scontri diretti con Nakashima è ora di 6-0.

Un trionfo che entra nella storia del tennis

Con questa vittoria, Shelton entra nella storia come il quarto tennista del XXI secolo a vincere il Masters 1000 canadese per due anni consecutivi, unendosi a leggende come Andy Murray (2009 e 2010), Novak Djokovic (2011 e 2012) e Rafa Nadal (2018 e 2019). Questo successo a Montreal, che segue quello ottenuto a Toronto l'anno precedente, conferma la sua costante crescita e la capacità di mantenere un alto livello di gioco nei tornei più prestigiosi, proiettandolo tra i protagonisti indiscussi del circuito ATP.

La prestazione in finale è stata caratterizzata da grande solidità mentale e da una gestione impeccabile dei momenti chiave. Al termine dell'incontro, Shelton ha sottolineato come la vittoria dimostri il lavoro e la sua forza mentale, esprimendo grande soddisfazione per la sua performance completa, dal movimento in campo al servizio e alla risposta.