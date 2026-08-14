Milano, 14 agosto 2026 – L'Inter si prepara ad accogliere ufficialmente Djed Spence, l'esterno inglese che ha completato questa mattina le sue visite mediche di rito presso il Coni di via Piranesi a Milano. L'arrivo del giocatore, avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 agosto all'aeroporto di Linate, ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Spence, infatti, ha salutato i presenti con un caloroso “forza Inter” e, al suo ingresso nella struttura per i test, ha pronunciato un “Buongiorno” in italiano, seguito da un promettente “ci vediamo presto” in inglese, segnali chiari della sua volontà di integrarsi rapidamente nel nuovo ambiente.

L'iter contrattuale e le aspettative

Nel pomeriggio odierno, l'esterno inglese è atteso nella sede del club per la firma del suo contratto quinquennale con l'Inter. Questo accordo, che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, rappresenta un passo fondamentale per la definizione della rosa e per le ambizioni della squadra. L'operazione Spence è stata seguita con attenzione dalla dirigenza interista, che vede nel giovane talento un elemento cruciale per rafforzare la fascia destra, un reparto che ha richiesto particolare attenzione durante la sessione di mercato estiva.

La ricerca del rinforzo sulla fascia destra

L'approdo di Djed Spence a Milano giunge al termine di una fase di mercato complessa per l'Inter, caratterizzata dalla ricerca di un profilo idoneo a ricoprire il ruolo di esterno destro.

In precedenza, la società nerazzurra aveva concentrato i propri sforzi su Anan Khalaili, ma l'operazione non si è concretizzata. Il trasferimento di Khalaili, infatti, è naufragato a seguito delle visite mediche, quando il giocatore non ha ottenuto l'idoneità sportiva dal CONI, un requisito imprescindibile per il tesseramento.

Spence: la scelta strategica per l'Inter

Dopo il fallimento dell'affare Khalaili, l'Inter ha prontamente virato su Djed Spence, individuando in lui l'alternativa ideale e la scelta principale per la corsia esterna. Le sue prestazioni recenti, unite alla sua visibilità internazionale grazie alla partecipazione ai Mondiali con la nazionale inglese, hanno convinto il club della bontà dell'investimento.

Spence si presenta come un giocatore dinamico e promettente, capace di offrire un contributo significativo sia in fase difensiva che offensiva. La sua integrazione nel sistema di gioco interista è ora una delle priorità, con l'obiettivo di garantire equilibrio e spinta sulla fascia destra per la prossima stagione.