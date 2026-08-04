Il campione italiano Jannik Sinner ha trascorso una mattinata a Milano per una serie di controlli medici di routine, un passaggio fondamentale prima della sua imminente partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del mondo si è presentato intorno alle otto del mattino presso la Physioclinic di via Fontana, un centro di riferimento specializzato in valutazioni e trattamenti fisioterapici. Questi accertamenti, attentamente programmati dallo staff medico che segue l'atleta, sono stati eseguiti in previsione dei prossimi e cruciali appuntamenti della stagione tennistica.

Questo monitoraggio ordinario si inserisce pienamente nella normale programmazione dello staff, ed è stato organizzato in vista della partenza per l'America, fissata per domenica 9 agosto. La trasferta segue il recente e trionfale successo di Sinner a Wimbledon, che ha ulteriormente consolidato la sua posizione ai vertici del tennis mondiale. Il primo grande obiettivo stagionale sul cemento sarà il prestigioso Masters 1000 di Cincinnati, un torneo chiave per la preparazione, a cui faranno seguito gli attesissimi US Open, l'ultimo Slam dell'anno.

La preparazione del numero uno del mondo

Il ritorno di Jannik Sinner a Milano per questi specifici controlli medici evidenzia la meticolosa attenzione che lo staff medico dedica alla condizione fisica del campione azzurro.

Questa cura è particolarmente significativa dopo la sua recente e impegnativa vittoria a Wimbledon. La scelta di affidarsi nuovamente alla Physioclinic di via Fontana sottolinea la continuità e l'affidabilità del supporto fisioterapico e medico che accompagna Sinner in ogni fase cruciale della sua stagione agonistica, garantendo che sia sempre al massimo della forma.

Obiettivi sul cemento americano

La partenza per gli Stati Uniti, prevista per domenica 9 agosto, segna l'inizio di una fase intensiva della stagione. L'obiettivo primario è affrontare al meglio il Masters 1000 di Cincinnati, un torneo che offre punti importanti e un'ottima preparazione in vista degli US Open. Questi appuntamenti rappresentano la fase cruciale della stagione sul cemento, dove Sinner è determinato a non solo mantenere, ma anche a consolidare ulteriormente la sua posizione di numero uno del mondo, dimostrando la sua costante eccellenza e la sua ambizione.

Precedenti controlli e gestione della salute

Non è la prima volta che Jannik Sinner si sottopone a controlli medici a Milano in momenti strategici della sua carriera. In un contesto simile, il tennista si era già recato nel capoluogo lombardo lo scorso giugno per accertamenti, in seguito a un malore accusato durante il Roland Garros. In quell'occasione, gli esami approfonditi eseguiti presso il San Raffaele avevano fortunatamente escluso qualsiasi criticità significativa, permettendo al campione di riprendere regolarmente gli allenamenti e di prepararsi al meglio per la campagna di Wimbledon, culminata poi con il suo storico trionfo.