La Roma ha vissuto momenti di tensione durante l’amichevole contro il Cardiff City, disputata in Galles e persa per 4‑1. Nel corso del secondo tempo, Bryan Cristante ha rimproverato il compagno Matías Soulé dopo il quarto gol subito, scatenando una reazione accesa di Paulo Dybala, che è intervenuto in difesa del giovane attaccante.

Il match, giocato ieri, ha visto la Roma soccombere nettamente contro la squadra appena promossa in Championship. Dybala, protagonista in campo, ha fallito un rigore sul finire del primo tempo, quando i gallesi erano già in vantaggio per 3‑0, ma ha poi accorciato le distanze con il gol della bandiera.

Il contesto della lite in campo

Nel secondo tempo, dopo il quarto gol incassato, Cristante ha rimproverato Soulé, scatenando una discussione. Dybala è intervenuto con decisione, andando “a brutto muso” con il compagno, un gesto che conferma come i nervi siano tesi in questa fase di precampionato.

Un precampionato sotto pressione

La prestazione della Roma è stata giudicata allarmante, soprattutto dopo i tre gol subiti nel test precedente contro il Cannes, terminato 3‑3. Dybala è stato uno dei protagonisti della sfida, sia in negativo — per il rigore sbagliato — sia in positivo — per il gol realizzato.

Questi episodi evidenziano una squadra ancora in fase di rodaggio, con tensioni interne che emergono in campo e che il tecnico dovrà gestire in vista dell’inizio della stagione.

Il calendario delle prossime amichevoli

Dopo la trasferta in Galles, il calendario delle amichevoli estive della Roma include altri test contro Newport (League Two), Brighton (Premier League) e Borussia Dortmund (Bundesliga). Questi incontri saranno utili per valutare la condizione della squadra e stemperare le tensioni interne.